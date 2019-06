Messi e la un pas de eliminare din Copa America! Argentina, doar 1-1 cu Paraguay. VIDEO

Argentina e aproape eliminata din Copa America.

Nationala Argentinei a reusit sa scoata doar un egal, 1-1, cu Paraguay in a doua etapa a fazei grupelor din Copa America. Lionel Messi e la un pas sa se vada eliminat din competitie.

Scorul a fost deschis in minutul 37 de Paraguay, prin golul lui Richard Sanchez. Lionel Messi a adus egalarea dintr-o lovitura de la 11 metri in minutul 57.

Totusi, argentinienii au trait periculos si puteau inregistra a doua infrangere din doua meciuri disputate in grupele Copa America. Paraguay a avut un penalty in minutul 62, insa portarul Franco Armani a fost la locul potrivit si a aparat sutul lui Derlis Gonzalez.

Messi scores a penalty to put Argentina level with Paraguay (1-1) in their group B matchup of Copa America pic.twitter.com/LvACnZmH2d — Sports Daily United (@sdumedias) 20 iunie 2019

Argentina ramane fara victorie in Grupa B si, cu o infrangere si un egal, elevii lui Lionel Scaloni sunt aproape de eliminare.

Argentina are doar 1 punct in doua etape si trebuie sa invinga Qatarul in ultima partida din grupe, pentru a mai spera la calificarea in sferturile Copa America.