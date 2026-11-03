Fernandes e ademenit cu un salariu de peste 75 de milioane de euro pe sezon

Al-Hilal pregătește o ofertă de 55 de milioane de euro (45 de milioane de lire sterline), în ianuarie 2027, pentru căpitanul lui Manchester United, Bruno Fernandes. Bogatul club din Saudi Pro League este dispus să încerce din nou transferul vedetei "Diavolilor Roșii", după ce portughezul a respins avansurile făcute anul trecut, în timp ce discuțiile de reînnoire de pe Old Trafford au stagnat.

De Fernandes ar mai fi interesate AC Milan, Galatasaray, Juventus și Bayern Munchen, dar cluburile europene așteaptă ca mijlocașul să devină liber de contract, în vara viitoare. Oferta saudiților este greu de refuzat, în condițiile în care au pus pe masă un salariu anual de peste 75 de milioane de euro.

Are doar două trofee cucerite cu Manchester United

Bruno Fernandes (32 de ani) a evoluat la cluburile Novara (2012-2013), Udinese (2013-2016), Sampdoria (2016-2017), Sporting Lisabona (2017-2020) și Manchester United (2020-2026) și are 97 de selecții și 29 de goluri pentru Portugalia.

În palmaresul său se găsesc Taca de Portugal (2018-2019), Taca da Liga (2017-2018, 2018-2019), FA Cup (2023-2024), EFL Cup (2022-2023), finale de Europa League (2020-2021, 2024-2025), UEFA Nations League (2018-2019, 2024-2025), LPFP Primeira Liga Player of the Year (2017-2018, 2018-2019), Premier League Player of the Season (2025-2026), titlul de golgheter al Europa League (2019-2020, 2024-2025) și includerea în Primeira Liga Team of the Year (2017-2018, 2018-2019), UEFA Europa League Squad of the Season (2017-2018, 2019-2020, 2020-2021), ESM Team of the Year (2020-2021) și PFA Team of the Year (2020-2021, 2025-2026). Poate evolua ca mijlocaș ofensiv, atacant secund și mijlocaș central și este evaluat la 35 de milioane de euro.

Echipa Al Hilal este antrenată de Simone Inzaghi și îi are în lot pe stranierii Kalidou Koulibaly (Senegal), Yusuf Akcicek (Turcia), Gabriel Martinelli (Brazilia), Ruben Neves (Portugalia), Ollie Watkins (Anglia), Theo Hernandez (Franța), Sergej Milinkovic-Savic (Serbia), Yassine Bounou (Maroc), Crysencio Summerville (Olanda), Saimon Bouabre (Franța) și Mohamed Kader Meite (Costa de Fildeș).

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