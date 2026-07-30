Juventus face o ofertă, doar dacă se desparte de Andrea Cambiaso

Theo Hernandez a fost cumpărat de Al Hilal, vara trecută, cu 20 de milioane de euro, dar fundașul francez dorește să se întoarcă în Serie A. Agentul său, Manuel Garcia Quilon, l-a oferit deja cluburilor Juventus și Napoli, care sunt interesate de transferul său. Juventus a transmis însă că va face o ofertă oficială doar dacă se desparte de Andrea Cambiaso, curtat în această vară de Inter Milano și FC Barcelona, dar și dacă Hernandez acceptă un salariu de doar 7 milioane de euro pe sezon, o reducere semnificativă de la remunerația anuală de 20 milioane de euro pe care o primește în Arabia Saudită.

Potrivit paparazzoului Fabrizio Corona, francezul Theo Hernandez a lăsat în urmă un episod întunecat din peiroada când juca la AC Milan. Între 2019 și 2025, interval în care a adunat 262 de meciuri, 34 de goluri și 45 de pase decisive pentru "rossoneri", fundașul ar fi fost organizatorul unor petreceri de pomină cu femei și substanțe interzise. Imaginile publicate de Corona arată mai multe persoane în timp ce inhalează oxid de azot din baloane. Jurnalistul italian susține că francezul se ocupa personal de toate detaliile logistice ale acestor distacții.

"Theo Hernandez suna pe cineva pentru a comanda servicii de escortă. Theo era șeful, organizatorul petrecerilor. El chiar a cumpărat o dubiță special pentru aceste evenimente. La petreceri au participat Hakan Calhanoglu, Brahim Diaz, Samuel Castillejo, Gigio Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic, Rafa Leao", a precizat Corona.

Fratele joacă la PSG, tată a fost și el fotbalist

Theo Bernard Francois Hernandez (28 de ani) este născut la Marsilia și a evoluat ca fundaș stânga la Atletico Madrid B (2015-2016), Alaves (2016-2017 / împrumutat), Real Madrid (2017-2018), Real Sociedad (2018-2019 / împrumutat), AC Milan (2019-2025) și Al Hilal (2025-2026).

Are 49 de selecții și 2 goluri pentru Franța, iar în palmaresul său se găsesc UEFA Champions League (2017-2018), UEFA Super Cup (2017), FIFA Club World Cup (2017), Supercopa de Espana (2017), o finală Copa del Rey (2016-2017), Serie A (2021-2022), Supercoppa Italiana (2024-2025), King's Cup (2025-2026), UEFA Nations League (2020-2021), o finală de Cupă Mondială (2022), AC Milan Player of the Season (2019-2020) și includerea în Serie A Team of the Year (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).

Tatăl său, Jean-Francois Hernandez (57 de ani), a jucat ca fundaș central la Toulouse, Sochaux, Ol. Marseille, Compostela, Rayo Vallecano și Atletico Madrid. Acesta a părăsit Europa, în 2004, după ce partenera sa a obținut custodia exclusivă a celor doi copii, și s-a descoperit recent că locuiește în Thailanda. Fratele său, Lucas Hernandez (30 de ani), este fotbalist și are în CV echipe ca Atletico Madrid, Bayern Munchen și PSG.

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