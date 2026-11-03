Roș-albaștrii au 21 de puncte, cu două mai puține decât Farul Constanța, ocupanta ultimei poziții care asigură prezența în primele șase. Distanța față de primele trei clasate este și mai mare: Dinamo are 33 de puncte, Universitatea Craiova 32, iar Rapid 30.

La o zi după înfrângerea suferită la Cluj, scor 0-1 cu „U”, Florin Gardoș, fost fundaș al echipei roș-albastre, a fost invitat la VOYO Sport Live. Printre subiectele abordate s-a numărat și situația lui Alexandru Stoian, care nu a primit încă statutul de titular la FCSB.

Florin Gardoș știe de ce Alexandru Stoian nu e titular la FCSB: „Altă explicație nu găsesc!”

Gardoș consideră că Laurențiu Reghecampf încă testează variantele din atac și încearcă să stabilească poziția pe care fiecare jucător poate da cel mai bun randament.

„Cred că încă e relativ devreme, și Reghe încearcă să-și dea seama pe ce poziție dau jucătorii cel mai bun randament. Altă explicație nu găsesc!”, a spus Florin Gardoș.

Cotat la 550.000 de euro, Alexandru Stoian nu a bifat încă niciun meci integral la nivel de seniori. Ajuns la FCSB în 2025, după experiența de la Farul, atacantul a adunat 45 de apariții în tricoul roș-albastru, cu 9 goluri și 3 pase decisive.

În actualul sezon, Stoian a evoluat în 17 partide, a marcat de trei ori și a oferit două pase decisive. În Superliga, are 13 apariții, trei goluri și o pasă decisivă, în 440 de minute. A mai jucat de două ori în preliminariile Conference League și de două ori în Cupa României.