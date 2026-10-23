Bruno Fernandes, victima hoților! I-a fost spartă casa în timp ce juca în Champions League

Căpitanul echipei Manchester United, Bruno Fernandes, a fost victima unei spargeri la domiciliu, miercuri, în timp ce se afla în Italia pentru meciul din Liga Campionilor împotriva formaţiei Como, relatează BBC.

Se pare că familia lui Fernandes nu se afla în casa din Cheshire în momentul spargerii şi că intruşii au rămas în interior mai puţin de cinci minute înainte de sosirea poliţiei.

Cazul lui Fernandes este cel mai recent dintr-o serie de spargeri la locuinţele unor jucători, înregistrate în timp ce aceştia jucau pentru echipele lor.

Jucătorul echipei Manchester City, Ruben Dias, şi fosta sa iubită, Maya Jama, au fost şi ei victime ale unei spargeri la reşedinţa lor din Cheshire, în circumstanţe similare cu cele ale lui Fernandes.

Printre victimele anterioare din aceeaşi zonă se numără fotbaliştii Jack Grealish, Raheem Sterling şi Riyad Mahrez.

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