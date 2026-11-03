Ulterior, Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, l-a criticat pe Pancu printr-o postare pe rețelele sociale, pe care a șters-o mai târziu. În acest context, au apărut și speculații despre o posibilă demitere a tehnicianului.

Robert Niță: „Nu s-a pus niciodată problema ca Daniel Pancu să plece”

Invitat la VOYO Sport Live, Robert Niță, membru în Consiliul de Administrație al Rapidului, a clarificat situația antrenorului. Oficialul giuleștenilor a transmis că nu există niciun conflict care să îi pună în pericol postul lui Pancu și că nimeni din club nu a luat în calcul renunțarea la serviciile sale.

„Nu s-a pus niciodată problema ca Daniel Pancu să plece. E liniște la Rapid. Pancu nu e sub nicio formă... nu i-a trecut cuiva anume prin cap să aibă o discuție cu Pancu și să se renunțe la serviciile lui Pancu sau să fie certat. Nu! Pancu e antrenorul echipei, media de puncte alături de echipă tuturor ne dă dreptul să sperăm la un sezon foarte bun.

Nu este absolut nicio problemă și nu s-a pus niciodată problema despre viitorul lui Pancu la Rapid. Nu este un caz Pancu la Rapid sub nicio formă. Nu a fost și nici nu este! Continuitatea a fost la Rapid tot timpul. Rapid are antrenor, antrenorul acesta e Daniel Pancu și Doamne ajută să își îndeplinească obiectivele”, a declarat Robert Niță.

Giuleștenii revin pe teren sâmbătă, 7 noiembrie, pentru partida cu Farul Constanța, din etapa a 15-a a Superligii. Meciul se va disputa la Ovidiu, de la ora 17:30, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol, Rapid ocupă locul 3, cu 30 de puncte, la două în spatele Universității Craiova și la trei de liderul Dinamo.