FCSB nu are niciun reprezentant în primul „11”. Decizia vine după înfrângerea suferită de roș-albaștri pe terenul Universității Cluj, scor 0-1.

Jovo Lukic, autorul golului decisiv de pe Cluj Arena, a fost inclus în echipa rundei. Atacantul bosniac a ajuns la 25 de goluri în 43 de meciuri disputate în campionat pentru formația clujeană.

Cum arată echipa ideală a etapei a 14-a

Dinamo este echipa cu cei mai mulți jucători în selecția LPF. Martin Pascual, Daniel Armstrong și Diogo Pinto au prins „convocarea” după victoria cu UTA, scor 2-0.

PORTAR

Rafael Munteanu (Farul Constanța) – Tânărul portar al dobrogenilor a contribuit din plin la victoria echipei sale cu o serie de intervenții formidabile!

FUNDAŞI

Christopher Braun (CFR 1907 Cluj) – A dominat flancul drept. A oferit pasa decisivă la golul lui Drazic.

Martín Pascual (Dinamo) – Din nou, fără adversar în duelurile aeriene. Se dovedește a fi un mare câștig pentru Dinamo.

Iulian Cristea (Universitatea Cluj) – Experiența lui s-a văzut în momentele importante. Este stâlpul defensivei studenților clujeni.

Fabio Vianna (Sepsi OSK Sf. Gheorghe) – Intrat în teren pe durata primei reprize, a păsat decisiv pentru golul covăsnenilor.

MIJLOCAŞI

Daniel Armstrong (Dinamo) - Continuă sezonul de vis! Cu golul marcat în poarta arădenilor, Armstrong a ajuns la 15 contribuții ofensive în acest sezon, cele mai multe dintre toți jucătorii cu minute în ediția actuală.

Ion Cărăruș (Corvinul Hunedoara) – A deblocat tabela stadionului din Petroșani cu o execuție formidabilă!

Constantin Grameni (FC Rapid) – Continuă evoluțiile solide din acest sezon. A marcat pentru a treia oară în ediția curentă.

Diogo Pinto (Dinamo) - A profitat din plin de șansa primită din partea antrenorului, dovedindu-i că poate fi oricând o soluție pentru formula de start.

ATACANŢI

Jovo Lukic (Universitatea Cluj) - Un atacant de clasă! A ajuns la 25 de goluri marcate în 43 de meciuri jucate în campionat pentru Universitatea Cluj.

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) - A marcat golul care le-a asigurat oltenilor cea de a șaptea victorie consecutivă în Superligă.

ANTRENORUL ETAPEI

Ioan Ovidiu Sabău (Farul Constanța - FOTO) - Dobrogenii au gestionat bine momentele dificile din timpul jocului și au reușit să câștige trei puncte mari în lupta pentru play-off, scrie LPF.