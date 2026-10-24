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În vara anului 2025, portughezul Bruno Fernandes, în vârstă de 32 de ani, căpitanul lui Manchester United, a refuzat să plece de pe Old Trafford, deși avea o ofertă foarte tentantă din Arabia Saudită. Al Hilal era dispusă să ofere peste 100 de milioane de euro pentru a-l achiziționa de la Manchester United.

Manchester United: Bruno Fernandes vrea să plece liber de contract

Portughezul a refuzat să plece la acea vreme, dar acum, la mai bine de un an distanță, surse din cadrul clubului anunță că va dori să facă pasul departe de Manchester United în vara anului 2027, înainte de startul sezonului 2027-2028 de Premier League, campionat care se vede pe VOYO și VOYO Sport 1.

Bruno Fernandes s-a și arătat foarte dezamăgit de conducătorii lui Manchester United în timp și a transmis că doar managerul de la acea vreme, Ruben Amorim, a fost de partea sa și l-a dorit cu adevărat în continuare la echipă.

Manchester United vrea să profite de o clauză din contract și să prelungească acordul cu Bruno Fernandes

Contractul dintre Bruno Fernandes și Manchester United expiră în vara anului 2027, dar clubul din Premier League are o clauză prin care poate să prelungească înțelegerea pentru încă o stagiune.

Fotbalistul tinde să plece, iar un club care știe de situația lui Fernandes și care forțează transferul este Galatasaray. Turcii sunt dispuși să pună pe masă o remunerație anuală de 20 de milioane de euro, iar portughezul pare atras de această variantă.