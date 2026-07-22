Crysencio Summerville (24 de ani), care a retrogradat cu West Ham la finele sezonului precedent, a prins un transfer de senzație în Arabia Saudită, la Al-Hilal.

Potrivit GOAL.com, care-l citează pe jurnalistul arab Hamad Al-Suwailhi, Summerville a efectuat deja vizita medicală, urmând ca transferul său la Al-Hilal să fie anunțat curând.

Crysencio Summerville va semna cu Al-Hilal

Pentru această mutare, Al-Hilal a plătit nu mai puțin de 80 de milioane de euro, o sumă importantă, care-l face pe Summerville unul dintre cei mai scumpi jucători din această fereastră de mercato.

Transferul o va ajuta și pe West Ham, ținând cont că londonezii au retrogradat în Championship, iar bugetul lor se va reduce semnificativ în următoarul sezon. Obiectivul ”ciocănarilor” va fi, evident, revenirea în primul eșalon din Anglia.

Summerville, crescut de Feyenoord, pleacă astfel din Anglia după șase ani, timp în care a evoluat pentru West Ham și Leeds United. În 2024, ”ciocănarii” îl transferau pentru 29,3 milioane de euro.

Pentru West Ham, acesta va fi primul sezon în Championship după 14 ani. A mai fost în eșalonul secund în sezonul 2011-2012, dar a reușit revenirea după un singur an.