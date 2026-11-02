Fostul mare jucător și tehnician al echipei din Ștefan cel Mare a criticat dur activitatea lui Ionuț Chirilă, antrenorul celor de la CS Dinamo, cât și rezultatele formației din Liga a 2-a.

CS Dinamo ocupă locul 20 în clasament, cu numai opt puncte acumulate în primele 12 etape. Chirilă a preluat echipa după reprimirea acesteia în eșalonul secund, însă parcursul de până acum l-a nemulțumit profund pe Dinu.

„Nu e antrenor, e un bufon!” / „Pe unde-a trecut, a făcut numai nenorociri”

„O rușine! O rușine pentru că Chirilă nu avea ce să caute ca antrenor. El nu este antrenor, este un bufon fotbalistic, un torcător de vorbe fără niciun conținut pe care să-l vezi în ceea ce înseamnă echipa”, a declarat Cornel Dinu pentru Prima Sport.

Fostul antrenor a criticat și afirmațiile lui Chirilă despre identitatea clubului din Liga a 2-a. Dinu consideră că formația din primul eșalon este singura care continuă tradiția lui Dinamo București.

„Să nu mai spun că merge la inconștiența de a spune că această echipă a lui CS Dinamo este urmașa echipei de tradiție Dinamo București. Nu are nicio legătură! Echipa care continuă tradiția este, incontestabil, echipa din prima ligă”, a mai spus acesta.

„Pe unde a fost a făcut numai nenorociri: Târgu Mureș, Chiajna și așa mai departe, cu o tentă de tupeu obraznic care depășește orice imaginație”, a mai afirmat „Procurorul”.

În vârstă de 60 de ani, Ionuț Chirilă a mai pregătit de-a lungul carieri formații precum UTA Arad, Concordia Chiajna, CSM Focșani, ASA Târgu Mureș, Jiul Petroșani, CSMS Iași sau Academica Clinceni.