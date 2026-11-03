Emoții în Superligă și în Liga 2! Schimbarea pregătită în Parlament

Emoții în Superligă și în Liga 2! Schimbarea pregătită în Parlament Superliga
Alexandru Hațieganu
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Cluburile aflate în insolvență și în concordat ar putea fi interzise în primele patru eșaloane ale fotbalului românesc.

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Din articol

Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori (AFAN), a dezvăluit că modificarea legii insolvenței reprezintă principalul obiectiv al instituției pe care o reprezintă.  

Detaliile furnizate de președintele AFAN

Hulubei și-a exprimat speranța ca proiectul de lege să fie votat, în Parlamentul României, în prima parte a anului viitor. 

„Da, noi cei de la AFAN ne propunem pentru la anul să modificăm legea insolvenței, să nu mai lăsăm cluburile care sunt în insolvență și în concordat să fie în Superliga. 

Ăsta este principalul obiectiv al AFAN pe 2027. E valabil și pentru Liga 2, Liga 3, Liga 4, nu contează. Nu mai putem continua așa, iar cluburi cu probleme financiare vor fi în continuare.

Noi deja am vorbit cu un grup parlamentar care a pregătit un proiect de lege pe această temă. 

Repet, este principalul obiectiv al nostru. Sperăm ca în prima parte a anului viitor să se voteze în Parlament proiectul legislativ. S-a făcut și nota de fundamentare și vedem când va fi preluat de un partid”, a declarat Emilian Hulubei, potrivit fanatik.ro

Emilian Hulubei

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Emoții în Superligă și în Liga 2

În momentul de față, CFR Cluj și Petrolul se află în insolvență, iar UTA și Oțelul în concordat preventiv. 

Din eșalonul secund, Hermannstadt, CSM Ceahlăul Piatra Neamț și Poli Iași se află în insolvență. 

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