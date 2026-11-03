Chiar dacă a controlat o bună parte din meci, FCSB a pierdut la Cluj după ce Jovo Lukic a dat lovitura în minutul 76, profitând de o gafă în defensiva fostei campioane a României.

În urma acestui rezultat, FCSB a ieșit, temporar, din zona play-off-ului, dar Gigi Becali s-a arătat încântat de jocul echipei sale. Patronul fostei campioane e convins că jocul va fi mult mai bun din iarnă, atunci când va face și câteva transferuri.

Robert Niță, fostul atacant de la Steaua și Rapid, a urmărit partida a rămas impresionat de jocul echipei lui Laurențiu Reghecampf. În plus, acesta a remarcat și ”6-7 jucători foarte buni”.

Robert Niță e impresionat de FCSB: ”Stă foarte bine”

„Asta că Drăguș n-are cu cine să joace, raportat la calitatea și valoarea lotului individual de la FCSB... eu nu cred! Are o execuție formidabilă Drăguș, cade mingea pe bara transversală, timp puțin. Okay, joci împotriva unei echipe bune, cu talie, agresivă și ea; erau conduși cu 1-0. Din punctul de vedere al calității lotului, eu cred că FCSB-ul stă foarte bine. Dacă ne uităm pe lot, găsim 6-7 jucători foarte buni.

Mai e vorba, din punctul meu de vedere, de un lucru: de unde să aibă ei niște automatisme, să se cunoască între ei? Drăguș a venit, nu era foarte bine pregătit, a jucat puțin, s-a accidentat și a intrat azi-noapte, nu? De unde să știe pe unde pleacă în spațiu? Asta vine cu timpul. Vine pauza, iar FCSB-ul, cu cât trece timpul, va deveni din ce în ce mai bună. Timpul lucrează, vrând-nevrând.

Neavând un fond de rezultate bune, este un pic mai greu cu implementatul jucătorilor străini, dar Reghecampf este un antrenor bun, valoarea lotului există, se vor regla lucrurile și acolo”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

În urma înfrângerii de pe Cluj Arena, FCSB a rămas pe locul 7 în ierarhie, cu 21 de puncte. Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida în fața nou-promovatei Corvinul Hunedoara, care este programată pe 7 noiembrie.

Caseta meciului