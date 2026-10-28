Ce se întâmplă cu Bruno Fernandes, pedepsit de Carrick în ultimul meci la Manchester United

Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Bruno Fernandes (32 de ani) este legitimat la Manchester United din iarna lui 2020. Fotbalistul mai are contract cu echipa de pe ”Old Trafford” până la finalul actualei stagiuni.

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”Diavolii roșii” trec printr-o pasă extrem de proastă. Ultima victorie pentru United a fost acum nouă meciuri, în primul meci din faza ligii UEFA Champions League, după un 4-0 categoric cu Sabah FC.

În ultima etapă din Premier League, eșalonul de elită al Angliei, United a fost înfrântă cu 3-0 de Bournemouth, iar căpitanul Bruno Fernandes a fost rezervă neutilizată pe ”Old Trafford”.

Mai mult decât atât, el a fost trimis la un moment dat, în actul secund, să se încălzească, dar chiar și așa a rămas să privească meciul de pe margine

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Michael Carrick și Bruno Fernandes au purtat o discuție față-în-față, iar în cele din urmă fotbalistul ar urma să evolueze cu Chelsea sâmbătă.

Manchester United îi întâlnește pe londonezi de Halloween, în etapa #9 din Premier League. Confruntarea cu Chelsea de pe ”Stamford Bridge” va putea fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1, dar și LIVE TEXT pe Sport.ro.

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