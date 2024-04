Bruno Fernandes, lider incontestabil într-un top din Premier League! Kevin De Bruyne, abia pe locul doi

Într-o analiză a performanțelor din Premier League de la momentul sosirii lui Bruno Fernandes la Manchester United, putem observa dominația mijlocașului portughez în ceea ce privește contribuția sa ofensivă.

Potrivit datelor statistice, Bruno Fernandes s-a impus cu autoritate ca lider al mijlocașilor din liga engleză, înregistrând un impresionant total de 91 de goluri și pase decisive, pe decursul a celor patru sezoane.

Comparativ cu ceilalți mijlocași de top din Premier League, Bruno Fernandes se află în fruntea clasamentului, depășindu-i pe rivalii săi de pe aceeași poziție.

Pe locul doi în această ierarhie se află Kevin De Bruyne, starul belgian de la Manchester City, care a reușit să contribuie cu 85 de goluri și pase decisive, luate în calcul de la sosirea lui Bruno Fernandes la United în 2020.

Pe locul trei se clasează Phil Foden, tânărul talent al "cetățenilor", cu un total de 72 de astfel de contribuții.

