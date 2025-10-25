Cosmin Contra abia a ajuns la o echipă de subsolul clasamentului, în Qatar Stars League, dar deja a devenit un antrenor despre care se vorbește la superlativ în micuțul stat din zona Golfului Persic.

Explicația acestei situații a oferit-o Sport.ro aici, trecând în revistă cele două rezultate uriașe pe care le-a avut „Guriță“ cu Al-Arabi Doha. Iar faptul că tehnicianul român tocmai a învins Al-Sadd Doha, cea mai titrată echipă din Qatar, a făcut valuri în zonă.

Fiind omul serii, în Qatar Stars League, Contra a oferit o reacție scurtă prin care a dezvăluit „secretul“ unei surprize de proporții.

„Încă de când am semnat contractul, știam că e un lot bun aici. Echipa trecea, într-adevăr, printr-o perioadă dificilă, dar nu din lipsa de calitate. Era o problemă de încredere. Eram convins că putem depăși această criză și să obținem rezultate bune. Iată că am avut dreptate. Le-am spus băieților că, în acest meci cu Al-Sadd, trebuie să dea tot ce au mai bun, pentru a recâștiga încrederea pierdută. Mă bucur că au reușit acest lucru și că acest rezultat repune echipa pe drumul cel bun“, a explicat Contra.

