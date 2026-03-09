Spaniolul Oscar Garcia a fost numit în funcţia de antrenor al echipei de fotbal Ajax Amsterdam, în locul lui Fred Grim, care i-a succedat în luna noiembrie lui John Heitinga, concediat din cauza rezultatelor slabe, a anunţat clubul olandez, citat de AFP.
Oscar Garcia, la Ajax, aflată la 24 de puncte distanță de liderul PSV
Garcia (52 ani), fostul tehnician al formaţiilor Brighton, Olympiakos Pireu şi Celta Vigo, între altele, pregătea de luna trecută echipa de rezerve a lui Ajax şi va avea misiunea dificilă de a reda strălucirea acestui club aflat în dificultate.
Ajax, campioană a Olandei de 36 de ori în istoria sa, nu a mai câştigat titlul în Eredivisie din 2022 şi se află în prezent pe locul al cincilea în clasament, la 24 de puncte distanţă de liderul PSV Eindhoven, echipa internaţionalului român Dennis Man.
Sâmbătă, Ajax a suferit o nouă înfrângere, înclinându-se pe terenul formaţiei FC Groningen (scor 1-3), eşec care i-a pecetluit soarta lui Fred Grim.
Directorul tehnic Jordi Cruyff despre schimbarea de antrenor
"Fred şi cu mine am vorbit astăzi (n.r. - duminică) despre ceea ce este în interesul clubului. Am fost de acord că o schimbare este necesară. El a preluat conducerea într-o perioadă dificilă şi a făcut tot ce a putut", a comentat Jordi Cruyff, care a fost numit director tehnic al clubului Ajax în ianuarie.
"Oscar (n.r. - Garcia) va încheia sezonul. Următoarele luni sunt foarte importante pentru club. Mai avem opt meciuri de jucat şi trebuie să scoatem maximum din ele împreună", a adăugat fiul legendarului Johan Cruyff, citat de Agerpres.
Antrenorul secund Fred Grim a fost numit antrenor principal în noiembrie, în urma demiterii lui John Heitinga, care ocupase această funcţie doar de la începutul sezonului.
Grim se va întoarce la academia clubului Ajax Amsterdam, conform comunicatului clubului.
Oscar Garcia, trofee peste trofee la FC Barcelona
Oscar Garcia a fost un fotbalist cunoscut în anii '90, când a jucat sezoane bune ca mijlocaș ofensiv la FC Barcelona.
Alături de echipa catalană a câștigat opt trofee: La Liga (1993, 1994, 1998 - foto, 1999), Copa del Rey (1997, 1998), Cupa Cupelor (1997) și Supercupa Europei (1997).
Ulterior a jucat și o finală de Champions League cu Valencia, pierdută, în sezonul 1999-2000.