OFICIAL Fotbalistul cu 8 trofee câștigate la FC Barcelona, numit antrenor la Ajax Amsterdam

Fotbalistul cu 8 trofee câștigate la FC Barcelona, numit antrenor la Ajax Amsterdam Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Schimbare pe banca tehnică a ”lăncierilor”.

TAGS:
oscar garciaAjax Amsterdamfc barcelonaFred GrimJordi Cruyff
Din articol

Spaniolul Oscar Garcia a fost numit în funcţia de antrenor al echipei de fotbal Ajax Amsterdam, în locul lui Fred Grim, care i-a succedat în luna noiembrie lui John Heitinga, concediat din cauza rezultatelor slabe, a anunţat clubul olandez, citat de AFP.

Oscar Garcia, la Ajax, aflată la 24 de puncte distanță de liderul PSV

Garcia (52 ani), fostul tehnician al formaţiilor Brighton, Olympiakos Pireu şi Celta Vigo, între altele, pregătea de luna trecută echipa de rezerve a lui Ajax şi va avea misiunea dificilă de a reda strălucirea acestui club aflat în dificultate.

Ajax, campioană a Olandei de 36 de ori în istoria sa, nu a mai câştigat titlul în Eredivisie din 2022 şi se află în prezent pe locul al cincilea în clasament, la 24 de puncte distanţă de liderul PSV Eindhoven, echipa internaţionalului român Dennis Man.

Sâmbătă, Ajax a suferit o nouă înfrângere, înclinându-se pe terenul formaţiei FC Groningen (scor 1-3), eşec care i-a pecetluit soarta lui Fred Grim.

Directorul tehnic Jordi Cruyff despre schimbarea de antrenor

"Fred şi cu mine am vorbit astăzi (n.r. - duminică) despre ceea ce este în interesul clubului. Am fost de acord că o schimbare este necesară. El a preluat conducerea într-o perioadă dificilă şi a făcut tot ce a putut", a comentat Jordi Cruyff, care a fost numit director tehnic al clubului Ajax în ianuarie.

"Oscar (n.r. - Garcia) va încheia sezonul. Următoarele luni sunt foarte importante pentru club. Mai avem opt meciuri de jucat şi trebuie să scoatem maximum din ele împreună", a adăugat fiul legendarului Johan Cruyff, citat de Agerpres.

Antrenorul secund Fred Grim a fost numit antrenor principal în noiembrie, în urma demiterii lui John Heitinga, care ocupase această funcţie doar de la începutul sezonului.

Grim se va întoarce la academia clubului Ajax Amsterdam, conform comunicatului clubului.

Oscar Garcia, trofee peste trofee la FC Barcelona

Oscar Garcia a fost un fotbalist cunoscut în anii '90, când a jucat sezoane bune ca mijlocaș ofensiv la FC Barcelona.

Alături de echipa catalană a câștigat opt trofee: La Liga (1993, 1994, 1998 - foto, 1999), Copa del Rey (1997, 1998), Cupa Cupelor (1997) și Supercupa Europei (1997).

Ulterior a jucat și o finală de Champions League cu Valencia, pierdută, în sezonul 1999-2000.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
ARTICOLE PE SUBIECT
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
ULTIMELE STIRI
23 de jucători eliminați în finala Cruzeiro - Atletico Mineiro! Cum a lovit Hulk după ce a fost atacat de un adversar
23 de jucători eliminați în finala Cruzeiro - Atletico Mineiro! Cum a lovit Hulk după ce a fost atacat de un adversar
FCSB în play-out creează o situație bizară: niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva!
FCSB în play-out creează o situație bizară: niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva!
Dennis Man și PSV Eindhoven, aproape campioni în Eredivisie. Care au fost ultimii români campioni ai Olandei
Dennis Man și PSV Eindhoven, aproape campioni în Eredivisie. Care au fost ultimii români campioni ai Olandei
A murit Engin Firat, fostul selecționer al Moldovei! În 2009 a fost desemnat cel mai bun antrenor turc din străinătate
A murit Engin Firat, fostul selecționer al Moldovei! În 2009 a fost desemnat cel mai bun antrenor turc din străinătate
Era Alex Maxim o soluție pentru barajul cu Turcia? Cifre impresionante în Super Lig pentru român
Era Alex Maxim o soluție pentru barajul cu Turcia? Cifre impresionante în Super Lig pentru român
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat

"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat

Culisele revenirii lui Rădoi la FCSB: mentorul său l-a convins să zică „Da!“

Culisele revenirii lui Rădoi la FCSB: mentorul său l-a convins să zică „Da!“



Recomandarile redactiei
FCSB în play-out creează o situație bizară: niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva!
FCSB în play-out creează o situație bizară: niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva!
23 de jucători eliminați în finala Cruzeiro - Atletico Mineiro! Cum a lovit Hulk după ce a fost atacat de un adversar
23 de jucători eliminați în finala Cruzeiro - Atletico Mineiro! Cum a lovit Hulk după ce a fost atacat de un adversar
Dennis Man și PSV Eindhoven, aproape campioni în Eredivisie. Care au fost ultimii români campioni ai Olandei
Dennis Man și PSV Eindhoven, aproape campioni în Eredivisie. Care au fost ultimii români campioni ai Olandei
"Transfer de urgență!" Marko Dugandzic semnează pe 4 luni și e pe cale să asiste la un moment istoric
"Transfer de urgență!" Marko Dugandzic semnează pe 4 luni și e pe cale să asiste la un moment istoric
A murit Engin Firat, fostul selecționer al Moldovei! În 2009 a fost desemnat cel mai bun antrenor turc din străinătate
A murit Engin Firat, fostul selecționer al Moldovei! În 2009 a fost desemnat cel mai bun antrenor turc din străinătate
Alte subiecte de interes
Omul care a provocat HAOS la meciul lui PAOK, DAT AFARA de club! Anuntul oficial in Grecia!
Omul care a provocat HAOS la meciul lui PAOK, DAT AFARA de club! Anuntul oficial in Grecia! 
INCREDIBIL! Barcelona negociaza cu Lucescu pentru inlocuitorul lui Pep! Oferta care poate schimba ISTORIA celei mai bune echipe din fotbal
INCREDIBIL! Barcelona negociaza cu Lucescu pentru inlocuitorul lui Pep! Oferta care poate schimba ISTORIA celei mai bune echipe din fotbal
Cristi Chivu, pe banca "unui mare club" din sezonul viitor! Gazzetta dello Sport dezvăluie planul românului
Cristi Chivu, pe banca "unui mare club" din sezonul viitor! Gazzetta dello Sport dezvăluie planul românului
Cristian Chivu tremură pe finalul ultimului său sezon ca antrenor la Inter Primavera! Ce s-a întâmplat în penultima etapă și ce urmează pentru el
Cristian Chivu tremură pe finalul ultimului său sezon ca antrenor la Inter Primavera! Ce s-a întâmplat în penultima etapă și ce urmează pentru el
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!