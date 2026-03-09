Spaniolul Oscar Garcia a fost numit în funcţia de antrenor al echipei de fotbal Ajax Amsterdam, în locul lui Fred Grim, care i-a succedat în luna noiembrie lui John Heitinga, concediat din cauza rezultatelor slabe, a anunţat clubul olandez, citat de AFP.

Oscar Garcia, la Ajax, aflată la 24 de puncte distanță de liderul PSV

Garcia (52 ani), fostul tehnician al formaţiilor Brighton, Olympiakos Pireu şi Celta Vigo, între altele, pregătea de luna trecută echipa de rezerve a lui Ajax şi va avea misiunea dificilă de a reda strălucirea acestui club aflat în dificultate.

Ajax, campioană a Olandei de 36 de ori în istoria sa, nu a mai câştigat titlul în Eredivisie din 2022 şi se află în prezent pe locul al cincilea în clasament, la 24 de puncte distanţă de liderul PSV Eindhoven, echipa internaţionalului român Dennis Man.

Sâmbătă, Ajax a suferit o nouă înfrângere, înclinându-se pe terenul formaţiei FC Groningen (scor 1-3), eşec care i-a pecetluit soarta lui Fred Grim.