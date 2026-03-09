"S-a terminat!" Pariul lui Mircea Lucescu își caută altă echipă

Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul cumpărat de Dinamo Kiev, vara trecută, de la FC U Craiova, pentru două milioane de euro, nu mai intră în planurile cluburile din Ucraina și este nevoit deja să își caute o altă echipă.

Vladislav Blănuță, OUT de la Dinamo Kiev

"S-a terminat" și "antrenorul Igor Kostyuk nu mai contează pe atacant", scrie sport.ua. Iar informațiile sunt confirmate și de ultimele decizii luate în cazul lui Vladislav Blănuță - Dinamo Kiev nu l-a introdus în lot la niciuna dintre partidele disputate în 2026.

Presa ucraineană amintește că Mircea Lucescu le-a recomandat celor de la Dinamo Kiev să îl transfere vara trecută pe Vladislav Blănuță, însă "pariul" selecționerului României nu a impresionat. Din contră, a apărut în doar 10 meciuri și a înscris un singur gol.

După ce Blănuță a fost scos din calcule, Dinamo Kiev a început să se bazeze pe Matviy Ponomarenko (20 de ani), un tânăr atacant provenit din academia clubului.

Ucrainenii scriu că Dinamo Kiev a încercat să scape de Vladislav Blănuță încă din această iarnă, însă atacantul a jucat deja la două cluburi în actuala stagiune, astfel că regulamentul îi permite o mutare abia în vară.