"S-a terminat!" Pariul lui Mircea Lucescu își caută altă echipă

Mircea Lucescu, selecționerul României, a făcut lobby, vara trecută, pentru transferul unui internațional român.

Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul cumpărat de Dinamo Kiev, vara trecută, de la FC U Craiova, pentru două milioane de euro, nu mai intră în planurile cluburile din Ucraina și este nevoit deja să își caute o altă echipă.

Vladislav Blănuță, OUT de la Dinamo Kiev

"S-a terminat" și "antrenorul Igor Kostyuk nu mai contează pe atacant", scrie sport.ua. Iar informațiile sunt confirmate și de ultimele decizii luate în cazul lui Vladislav Blănuță - Dinamo Kiev nu l-a introdus în lot la niciuna dintre partidele disputate în 2026.

Presa ucraineană amintește că Mircea Lucescu le-a recomandat celor de la Dinamo Kiev să îl transfere vara trecută pe Vladislav Blănuță, însă "pariul" selecționerului României nu a impresionat. Din contră, a apărut în doar 10 meciuri și a înscris un singur gol.

După ce Blănuță a fost scos din calcule, Dinamo Kiev a început să se bazeze pe Matviy Ponomarenko (20 de ani), un tânăr atacant provenit din academia clubului.

Ucrainenii scriu că Dinamo Kiev a încercat să scape de Vladislav Blănuță încă din această iarnă, însă atacantul a jucat deja la două cluburi în actuala stagiune, astfel că regulamentul îi permite o mutare abia în vară.

  • Dinamo Kiev ocupă doar locul 4 în campionatul Ucrainei, cu 35 de puncte, la 9 lungimi în spatele liderului Șahtior Donețk.
  • Blănuță are contract cu Dinamo Kiev până în iunie 2030.

Mircea Lucescu, acuzat în Ucraina după transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

Jurnalistul ucrainean Viktor Vatsko susține că Mircea Lucescu le-ar fi spus inițial celor din conducere că atacantul ar putea fi transferat chiar gratis de la FC U Craiova, având în vedere problemele financiare ale clubului condus de Adrian Mititelu.

Totuși, Blănuță a fost vândut cu două milioane de euro, iar randamentul său a fost mai mult decât modest în Ucraina: doar un gol în 10 meciuri și scos din calculele staff-ului tehnic pentru a doua parte a sezonului.

"În perioada de transferuri de vară, clubul a petrecut mult timp căutând diferiți atacanți. Alb-albaștrii au avut o discuție cu Lucescu pentru a discuta ce atacant central să ia.

Căutau pe cineva înalt și puternic, care să aibă un joc bun de cap. Shovkovskyi avea nevoie de un jucător cu acest profil.

Și Lucescu l-a propus pe Blănuță. A spus chiar că FC U Craiova este falimentară și că jucătorul poate fi luat gratis. Totuși, nu a fost așa.

S-a dovedit a fi cel mai scump transfer de vară al lui Dinamo. În zece meciuri, a marcat un gol. Într-un meci în care, în principiu, toată lumea a marcat. În ultimele patru meciuri ale lui Dinamo din campionat, nici măcar nu a fost în lot", a spus jurnalistul Viktor Vatsko, citat de sport.ua.

  • Unicul gol al lui Blănuță a fost marcat în Conference League contra lui Zrinjski Mostar, 6-0.
  • Ultimul meci în care a jucat Blănuță datează din 9 noiembrie, 9 minute într-un meci din campionat.
  • În ultimele 7 meciuri ale lui Dinamo Kiev, atacantul nici măcar nu a fost în lot.
