După ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii au decis să demisioneze după eșecul din ultima etapă a sezonului regulat, 1-3 contra lui U Cluj, Gigi Becali a luat legătura cu Mirel Rădoi, iar finul patronului de la FCSB a acceptat să preia echipa într-un moment delicat - primul play-out din istoria clubului.
Reacția lui Gigi Becali când a auzit că Mirel Rădoi nu vrea salariu la FCSB
În primă fază, Rădoi va semna un contract valabil până la finalul acestui sezon, fără să fie plătit. Gigi Becali a explicat că a acceptat dorința antrenorului și nu a insistat să ofere vreun salariu până în vară.
În cazul în care colaborarea va fi una reușită, Gigi Becali spune că se va așeza la masa negocierilor cu Mirel Rădoi și îi va propune un contract pe termen lung, unul care, cel mai probabil, să includă și un salariu.
"Mirel nu vrea bani. El vine să ajute. După două luni și jumătate, stăm la masă. Acum, nu stăm la masă pentru că ajută. Când un om îi cere ajutorul, calul de dar se caută la dinți?", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV.
- 17.000 de euro ar fi fost salariul lunar încasat de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, în ultimul mandat de dinaintea revenirii la FCSB
Doar al nouălea din era Becali! Topul în care va intra Mirel Rădoi la FCSB
Prin această revenire, Rădoi intră într-un top aparte din „era Becali”. Din 2003 încoace, doar opt antrenori au avut mai multe mandate la echipa patronată de Gigi Becali, iar Rădoi va deveni al nouălea.
Antrenorii cu mandate multiple la FCSB în era Becali:
- Marius Lăcătuș – 2007-08, 2009, 2010-11
- Victor Pițurcă – 2002-04, 2010
- Dumitru Dumitriu – 2005, 2015
- Massimo Pedrazzini – 2007, 2015
- Mihai Stoichiță – 2009-10, 2012
- Laurențiu Reghecampf – 2012-14, 2015-17
- Toni Petrea – 2020-21, 2021-22
- Nicolae Dică – 2017-18, 2022