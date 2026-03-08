Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia după eșecul cu U Cluj (1-3), astfel că Becali a fost nevoit să găsească un antrenor într-un timp foarte scurt. A apelat la finul său, Mirel Rădoi, pe care l-a convins să preia echipa.

Gigi Becali a anunțat că i-a dat ”mână liberă” lui Rădoi la echipă pentru acest final de sezon: înțelegerea dintre cele două părți se va întinde pe două luni și jumătate, iar antrenorul, care nu a avut pretenții financiare, va avea ca obiectiv calificarea în cupele europene.

Finanțatorul celor de la FCSB a anunțat și primele mutări pe care le va face finul său la echipă. Rădoi va veni alături de fiul său, care i-a fost analist în staff în ultimii ani, dar și alături de încă doi secunzi.

Mirel Rădoi, trei mutări la FCSB

La Universitatea Craiova, cei care au lucrat în staff-ul lui Rădoi au fost Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. Rămâne de văzut dacă cei doi vor lucra cu fostul selecționer și la FCSB.

„Două luni, nu vrea niciun ban. Aşa mi-a zis. După aceea, după ce salvăm ce e de salvat... După aceea, facem contract din vară. El va face tot ce vrea el. Nu dau afară oameni, nici el nu face asta. Nu are pe cine să dea afară.

Vine cu băiatul lui, analist, şi cu doi secunzi. Să facă ce vrea el şi gata. Nu vrea omul nicio prezentare. 'Vin să te ajut, după aceea stăm`. Nici nu ne-am întâlnit. Marţi va veni, luni e refacere. Ei doi vin de la Cluj. Marţi începe treaba”, a spus Becali, potrivit AS.ro.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).