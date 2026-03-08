Numele lui Mirel Rădoi a fost rostit de Gigi Becali încă de după ratarea matematică a play-off-ului. La acel moment, omul de afaceri spunea că și l-ar dori pe finul său într-un rol de manager sportiv și să colaboreze cu staff-ul tehnic.

Gigi Becali, convins că Mirel Rădoi va accepta negocierile cu FCSB după demisia lui Charalambous

Situația s-a schimbat după FCSB - U Cluj 3-1, când Elias Charalambous și Mihai Pintilii au decis să demisioneze. Gigi Becali a transmis din nou că va încerca să îl convingă pe Mirel Rădoi să preia echipa.

Becali a dezvăluit și ce mesaj a primit recent de la Mirel Rădoi, când Elias Charalambous încă se afla în funcția de antrenor.

"Mirel Rădoi nu mi-a răspuns și i-am trimis mesaj. I-am scris: 'Băi, sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!'. Mi-a spus așa: 'Nașule, nu vreau să vorbesc despre fotbal cu tine atât timp cât ai acolo niște antrenori. Nu e frumos, nu e corect'.

Acum, o să vorbesc cu el pentru că nu mai am antrenori. Deci pot să vorbesc!", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Mirel Rădoi a antrenat ultima dată la Universitatea Craiova, în perioada ianuarie - noiembrie 2025.

De ce sunt șanse minime ca Mirel Rădoi să accepte o revenire la FCSB

Și, totuși, ce șanse ar avea acest scenariu cu revenirea lui Mirel Rădoi, la FCSB, ca antrenor? Pe scurt: șanse infime.

Rădoi și-a început cariera pe banca tehnică, la formația patronată de nașul său. S-a întâmplat în 2015, când Becali a anunțat, triumfal: „Îl fac antrenor de Champions League!“. Ce a ieșit în realitate? Un mandat de șase luni, cu doar 29 de meciuri: 13 victorii, 7 egaluri, 9 înfrângeri.

Rădoi a plecat după o înfrângere cu Astra Giurgiu pe teren propriu: 0-1. La vremea respectivă, Mirel s-a plâns că nașul său de cununie se sfătuia, în permanență, cu Marius Șumudică! Rădoi a spus, răspicat, că Șumudică i-a „vânat“ postul.

Acum, la peste un deceniu de atunci, Rădoi a devenit un antrenor și mai exigent, care respinge orice fel de compromis. Dovadă și plecarea sa, în acest sezon, de la Universitatea Craiova, deși echipa era în lupta pentru titlu, în momentul demisiei lui Mirel.

Tocmai de aceea, revenirea antrenorului de 44 de ani, la FCSB, ține mai degrabă de domeniul SF-ului.

