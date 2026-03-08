Adrian Mutu: "Nu aș merge la FCSB"
Invitat la emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV, Adrian Mutu a vorbit pe larg despre ultimele vești de la FCSB. Golgheterul all-time al naționalei României, la egalitate cu Gică Hagi, crede că plecările lui Charalambous și Pintilii sunt logice, având în vedere sezonul ratat al campioanei României.
Întrebat însă ce ar face dacă Gigi Becali l-ar suna diseară și i-ar propune preluarea lui FCSB în condițiile arhicunoscute - cu imixtiunile de rigoare incluse - Adrian Mutu a replicat ferm: "Îi răspund, dar nu merg!".
"Sunt niște decizii normale după sezonul pe care l-a avut FCSB. Cred că e sezonul cel mai slab din era Gigi Becali. La un club normal, repercusiunile acestea trebuie să fie - demiteri în masă! Vorbim de unul dintre cele mai mari cluburi din România.
Știm foarte bine că proprietarul e Gigi Becali și nu poate să plece. Nu se poate da singur afară. Responsabilitatea cade pe umerii celorlalți. Așa cum și-a asumat laudele, e normal să-și asume și eșecurile. E și vina lui Gigi Becali, și a lui Mihai Stoica, a tuturor", a mai spus Adrian Mutu, în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV.
Adrian Mutu: "Salariile jucătorilor nu pot fi înjumătățite"
După 1-3 contra Universității Cluj, Gigi Becali a anunțat că se gândește inclusiv să reducă salariile jucătorilor cu 50%. Măsura este una imposibilă, crede Mutu.
"Nu ai cum să înjumătățești salariile. Ai contracte. Nu ai nici cum să dai amenzi pentru că pot fi contestate cu un simplu avocat de orice jucător. În baza a ce mă amendezi? Dacă ar fi avut deja vreo clauză în contract pentru neîndeplinirea obiectivului, da, se putea. Dar, în rest, nu se poate nimic. Orice avocat bate asta. Astea sunt doar pentru ochii presei.
E normal să schimbe cât mai repede. Va urma o pauză înaintea barajului și chiar e timp să aducă antrenor și să-i pregătească mental pentru play-out. FCSB pare o echipă blazată, supărată de poziția în care se află. E normal, nu sunt obișnuiți pentru că sunt unii dintre cei mai buni jucători din țara noastră. E normal că situația actuală nu le pică. bine. Poate simt o rușine că sunt acolo, poate nu au chef, s-a văzut și aseară, chiar dacă nu trebuie să luăm din meritele lui U Cluj, care a făcut un meci bun, solid.
Următorul antrenor de la FCSB trebuie să fie un bun psiholog și un bun motivator", a mai spus Adrian Mutu.