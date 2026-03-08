Adrian Mutu: "Nu aș merge la FCSB"

Invitat la emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV, Adrian Mutu a vorbit pe larg despre ultimele vești de la FCSB. Golgheterul all-time al naționalei României, la egalitate cu Gică Hagi, crede că plecările lui Charalambous și Pintilii sunt logice, având în vedere sezonul ratat al campioanei României.

Întrebat însă ce ar face dacă Gigi Becali l-ar suna diseară și i-ar propune preluarea lui FCSB în condițiile arhicunoscute - cu imixtiunile de rigoare incluse - Adrian Mutu a replicat ferm: "Îi răspund, dar nu merg!".

"Sunt niște decizii normale după sezonul pe care l-a avut FCSB. Cred că e sezonul cel mai slab din era Gigi Becali. La un club normal, repercusiunile acestea trebuie să fie - demiteri în masă! Vorbim de unul dintre cele mai mari cluburi din România.

Știm foarte bine că proprietarul e Gigi Becali și nu poate să plece. Nu se poate da singur afară. Responsabilitatea cade pe umerii celorlalți. Așa cum și-a asumat laudele, e normal să-și asume și eșecurile. E și vina lui Gigi Becali, și a lui Mihai Stoica, a tuturor", a mai spus Adrian Mutu, în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV.