EXCLUSIV "Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat

"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a rămas fără antrenori după demisiile lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar Gigi Becali caută înlocuitori în staff-ul tehnic.

TAGS:
Adrian MutuFCSBGigi Becalifata la joc
Din articol

Adrian Mutu: "Nu aș merge la FCSB"

Invitat la emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV, Adrian Mutu a vorbit pe larg despre ultimele vești de la FCSB. Golgheterul all-time al naționalei României, la egalitate cu Gică Hagi, crede că plecările lui Charalambous și Pintilii sunt logice, având în vedere sezonul ratat al campioanei României.

Întrebat însă ce ar face dacă Gigi Becali l-ar suna diseară și i-ar propune preluarea lui FCSB în condițiile arhicunoscute - cu imixtiunile de rigoare incluse - Adrian Mutu a replicat ferm: "Îi răspund, dar nu merg!".

"Sunt niște decizii normale după sezonul pe care l-a avut FCSB. Cred că e sezonul cel mai slab din era Gigi Becali. La un club normal, repercusiunile acestea trebuie să fie - demiteri în masă! Vorbim de unul dintre cele mai mari cluburi din România.

Știm foarte bine că proprietarul e Gigi Becali și nu poate să plece. Nu se poate da singur afară. Responsabilitatea cade pe umerii celorlalți. Așa cum și-a asumat laudele, e normal să-și asume și eșecurile. E și vina lui Gigi Becali, și a lui Mihai Stoica, a tuturor", a mai spus Adrian Mutu, în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV.

Adrian Mutu: "Salariile jucătorilor nu pot fi înjumătățite"

După 1-3 contra Universității Cluj, Gigi Becali a anunțat că se gândește inclusiv să reducă salariile jucătorilor cu 50%. Măsura este una imposibilă, crede Mutu.

"Nu ai cum să înjumătățești salariile. Ai contracte. Nu ai nici cum să dai amenzi pentru că pot fi contestate cu un simplu avocat de orice jucător. În baza a ce mă amendezi? Dacă ar fi avut deja vreo clauză în contract pentru neîndeplinirea obiectivului, da, se putea. Dar, în rest, nu se poate nimic. Orice avocat bate asta. Astea sunt doar pentru ochii presei.

E normal să schimbe cât mai repede. Va urma o pauză înaintea barajului și chiar e timp să aducă antrenor și să-i pregătească mental pentru play-out. FCSB pare o echipă blazată, supărată de poziția în care se află. E normal, nu sunt obișnuiți pentru că sunt unii dintre cei mai buni jucători din țara noastră. E normal că situația actuală nu le pică. bine. Poate simt o rușine că sunt acolo, poate nu au chef, s-a văzut și aseară, chiar dacă nu trebuie să luăm din meritele lui U Cluj, care a făcut un meci bun, solid.

Următorul antrenor de la FCSB trebuie să fie un bun psiholog și un bun motivator", a mai spus Adrian Mutu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”
ULTIMELE STIRI
Un fost mijlocaș din Giulești a numit marea problemă a Rapidului înaintea derby-ului cu Craiova
Un fost mijlocaș din Giulești a numit marea problemă a Rapidului înaintea derby-ului cu Craiova
Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon, invitați ACUM la Fața la joc! Show. Ce derby Rapid - Steaua avem astăzi
Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon, invitați ACUM la Fața la joc! Show. Ce derby Rapid - Steaua avem astăzi
Oțelul - FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 14:30! Meci special pentru Dorinel Munteanu
Oțelul - FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 14:30! Meci special pentru Dorinel Munteanu
Americanii au analizat noua Dacia Striker și au remarcat un detaliu interesant: „Nu e o coincidență”
Americanii au analizat noua Dacia Striker și au remarcat un detaliu interesant: „Nu e o coincidență”
Rapid - Universitatea Craiova, derby de titlu de la 20:00! Ultimul meci înainte de play-off pentru cele două
Rapid - Universitatea Craiova, derby de titlu de la 20:00! Ultimul meci înainte de play-off pentru cele două
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce surpriză! Elias Charalambous începe negocierile imediat după plecarea de la FCSB

Ce surpriză! Elias Charalambous începe negocierile imediat după plecarea de la FCSB

Gigi Becali are deja înlocuitorul lui Charalambous: „La el m-am gândit“

Gigi Becali are deja înlocuitorul lui Charalambous: „La el m-am gândit“

Gigi Becali a confirmat: „salvatorul” FCSB-ului semnează zilele viitoare

Gigi Becali a confirmat: „salvatorul” FCSB-ului semnează zilele viitoare

Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile

Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile

Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"

Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"

Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous

Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous



Recomandarile redactiei
Un fost mijlocaș din Giulești a numit marea problemă a Rapidului înaintea derby-ului cu Craiova
Un fost mijlocaș din Giulești a numit marea problemă a Rapidului înaintea derby-ului cu Craiova
Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon, invitați ACUM la Fața la joc! Show. Ce derby Rapid - Steaua avem astăzi
Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon, invitați ACUM la Fața la joc! Show. Ce derby Rapid - Steaua avem astăzi
Ce surpriză! Meciul la care a fost delegat azi Radu Petrescu, după scandalul provocat în Superliga
Ce surpriză! Meciul la care a fost delegat azi Radu Petrescu, după scandalul provocat în Superliga
Oțelul - FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 14:30! Meci special pentru Dorinel Munteanu
Oțelul - FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 14:30! Meci special pentru Dorinel Munteanu
Averea strânsă de Elias Charalambous la FCSB. Câți bani a încasat de la Gigi Becali
Averea strânsă de Elias Charalambous la FCSB. Câți bani a încasat de la Gigi Becali
Alte subiecte de interes
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Viktor Orban, despre oprirea vehiculelor băncii ucrainene în Ungaria: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani”

stirileprotv Viktor Orban, despre oprirea vehiculelor băncii ucrainene în Ungaria: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani”

Meghan Markle şi Netflix au încheiat parteneriatul. Imagini spectaculoase cu Ducesa de Sussex | GALERIE FOTO

stirileprotv Meghan Markle şi Netflix au încheiat parteneriatul. Imagini spectaculoase cu Ducesa de Sussex | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!