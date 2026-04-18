Continuă telenovela la Barcelona: formația din Premier League, gata să profite

Catalanii pregătesc deja mutările din perioada de transferuri de vară, iar rezolvarea transferului definitiv al lui Marcus Rashford este pe lista priorităților clubului catalan.

Marcus Rashford nu e scos din calculele lui Manchester United

Cu toate că se află într-o scădere de formă în acest final de sezon, Marcus Rashford s-ar fi înțeles cu Barcelona pentru a semna definitiv în această vară.

Echipa lui Hansi Flick nu a ajuns încă la un acord cu Manchester United, pentru că Barcelona nu vrea să plătească clauza de cumpărare definitivă a jucătorului englez 30 de milioane de euro.

Întrebat despre situația lui Rashford, antrenorul lui Manchester United a dat de înțeles că atacantul englez ar putea să revină la echipa din Premier League.

„Există decizii care trebuie luate la momentul potrivit, inclusiv în privința lui Marcus… și nimic nu a fost încă decis în legătură cu viitorul lui Rashford aici.”, a spus Michael Carrick.