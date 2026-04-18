Continuă telenovela la Barcelona: formația din Premier League, gata să profite

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona vrea să rezolve primul transfer al verii, dar nu îi va fi ușor.

TAGS:
Manchester Unitedla ligaBarcelonaPremier LeagueMarcus Rashford
Din articol

Catalanii pregătesc deja mutările din perioada de transferuri de vară, iar rezolvarea transferului definitiv al lui Marcus Rashford este pe lista priorităților clubului catalan.

Marcus Rashford nu e scos din calculele lui Manchester United 

Cu toate că se află într-o scădere de formă în acest final de sezon, Marcus Rashford s-ar fi înțeles cu Barcelona pentru a semna definitiv în această vară. 

Echipa lui Hansi Flick nu a ajuns încă la un acord cu Manchester United, pentru că Barcelona nu vrea să plătească clauza de cumpărare definitivă a jucătorului englez 30 de milioane de euro.

Întrebat despre situația lui Rashford, antrenorul lui Manchester United a dat de înțeles că atacantul englez ar putea să revină la echipa din Premier League.

„Există decizii care trebuie luate la momentul potrivit, inclusiv în privința lui Marcus… și nimic nu a fost încă decis în legătură cu viitorul lui Rashford aici.”, a spus Michael Carrick. 

Rashford, unul dintre favoriții lui Hansi Flick 

Banii sunt, de altfel, principalul motiv pentru care lucrurile se mișcă greu în privința lui Rashford, iar mutarea nu a fost încă oficializată. Atacantul de bandă s-a integrat rapid în angrenajul lui Hansi Flick. 

Antrenorul german este mulțumit de polivalența lui Rashford, de randamentul său și mai ales de faptul că nu are obiecții atunci când începe partidele în calitate de rezervă. Rashford este o extremă stânga, capabilă să evolueze și în flacul drept, și ca atacant central.

  • 43 de meciuri, 12 de goluri și 13 pase decisive a adunat Marcus Rashford la Barcelona.
  • 40 de milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt. 
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!