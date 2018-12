Barca se inspira din nationala Croatiei! Au aparut noile tricouri de joc! Surpriza uriasa pentru fani

Barcelona a luat o decizie surprinzatoare in privinta echipamentelor din sezonul urmator.

Barca va avea tricouri asemanatoare ale nationalei Croatiei, in patratele si nu in dungi ca pana acum.

E pentru prima data in istorie cand Barcelona va imbraca un asemenea tricou, o decizie riscanta, scrie presa catalana. Fanii au protestat de mai multe ori in privinta alegerii echipamentelor, mai ales cele de rezerva, in ultimii ani.

Al doilea tricou acum va va aduce un omagiu echipei din anii '70 cu o dunga orizontala, insa va fi de culoare galbena.



Acestea nu sunt imaginile prezentate oficial de sponsorul clubului, ci publicate pe un site al desigerilor din industrie.