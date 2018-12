EXCLUSIV! Se impieDICA din nou? Jucatorii de la FCSB isi sfideaza antrenorul, iar vestiarul este rupt in trei "bisericute"

Sursele Sport.ro spun ca clubul din Berceni sta pe un butoi de pulbere. "Bisericutele" si lipsa de respect fata de antrenor risca sa duca la pierderea celui de-al patrulea titlu consecutiv.

Surse din anturajul echipei FCSB spun ca vestiarul e divizat inca de la inceputul acestui sezon, cand fotbalistii, in lipsa unei discipline spartane impuse de antrenori si a unui lider adevarat dintre jucatori, s-au grupat in mai multe "bisericute". Unii jucatori mai batrani, cu state mai vechi in cadrul echipei, juniorii promovati recent si unii dintre fotbalistii agreati de Dica s-au grupat in jurul acestuia, in timp ce un grup de tineri, care au fost colegi la alte echipe sau sunt apropiati ca varsta si au sprijinul patronului, s-au organizat in grupul "rebelilor". Separat de cele doua grupuri se afla majoritatea fotbalistilor straini din lot si unii romani, care nici de antrenor nu sunt legati in mod deosebit, nici in grupul tinerilor nu par sa se regaseasca.

Scindarea ar fi survenit dupa ce patronul Gigi Becali l-ar fi refuzat pe Dica, cand acesta a propus ca unii fotbalisti cu probleme de disciplina sau de atitudine sa fie amendati cu sume considerabile sau macar sa mai fie lasati in afara lotului. pentru a se impune o disciplina mai puternica. "Dica pare profesionist, munceste mult, isi face treaba foarte bine in timpul saptamanii, incearca sa faca antrenamente cat mai frumoase si sa-i pregateasca pe jucatori cat mai bine pentru meciuri. Dar jucatorii au vazut ca patronul e cel care, in definitiv, face echipa, pentru ca cere ca anumiti fotbalisti sa intre in primul <11>, indiferent de forma aratata in partidele oficiale sau de atitudinea de la antrenamente. Asa ca, in ultima perioada, respectul pentru antrenor s-a diminuat, unii chiar raspunzandu-i direct. Au fost cazuri in care, in lipsa lui Dica, prin colturile vestiarului, s-au facut glume de modul in care acesta vorbeste, merge sau tipa de pe marginea terenului. In plus, nici pe MM nu par sa-l mai asculte, desi are o experienta foarte mare in fotbal si a incercat mereu sa le dea sfaturi utile tinerilor.

Sunt jucatori care vorbesc cu patronul mai mult decat Dica, il suna pe Becali inainte si dupa meciuri, se plang de antrenamente si de tactica. Tinerii astia s-au vazut deodata in Bucuresti, presa ii rasfata, au salarii de 15-20.000 de euro pe luna, patronul vorbeste de transferuri de zeci de milioane de euro la cluburi mari din Europa, si-au luat masini scumpe, ies in cluburi de fite, au iubite cu aspiratii mondene, la echipele nationale sunt chemati indiferent cum joaca, iar Becali ii rasfata pentru ca vrea sa-i vanda si sa faca profit de pe urma lor. Cum sa-l mai respecte pe Dica, daca au salariu mai mare si masina mai scumpa?

Am vorbit cu un jucator din vechea garda de la FCSB si mi-a spus ca e incredibil ce tupeu au astia mici. Dica le explica toata saptamana ce trebuie sa faca, cum trebuie sa joace, si la meciuri fac tot ce-i taie capul. In timpul meciurilor, toata lumea vrea sa dea gol, sa dribleze, sa iasa in evidenta, nu se mai respecta nicio tactica, nici macar ordinea de executare a loviturilor libere sau a penalty-urilor, nu se joaca pentru echipa... Cazul cu injuratura lui Coman pentru Filip, de la Iasi, nu e singular, pentru ca e tensiune mare intre jucatori. E un haos total!", a declarat sursa respectiva.