Gigi Becali e mic copil! :) Un patron din Premier League si-a numit fiul de 18 ani in functia de antrenor principal, la echipa de fete

Baiatul de 18 ani al patronului de la West Ham a fost numit in functia de antrenor principal la echipa feminina.

Jack Sullivan, baiatul de 18 ani al patronului David Sullivan, a fost numit antrenor principal al echipei feminine.

Jack nu are nici un fel de experienta in fotbal, dar este mandru de noua provocare.

"I-am spus tatalui meu ca imi doresc sa am un task, o misiune, iar acest rol la echipa de fete mi-a placut foarte mult", a povestit baiatul, pentru BBC.

In varsta de 69 de ani, miliardarul David Sullivan, patronul lui West Ham, este un adevarat personaj in Anglia. Primele milioane de lire le-a facut din industria pornografica, in anii '70. A pornit cu o afacere in care vindea poze pentru adulti, apoi a deschis cateva sex shop-uri, iar mai apoi a devenit producator de filme porno.

A fost apoi patron de presa scrisa, iar in 1993 a intrat in fotbal, dupa ce a cumparat clubul Birmingham. Din 2010, David Sullivan este proprietarul clubului West Ham United.