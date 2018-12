Jucatorul de la Dinamo care ii cerea lui Negoita masina, desi nu avea permis: "Daca toti colegii mei au, vreau si eu". De cati bani a vorbit la telefon de la hotelul sefului

Fostul jucator dinamovist Kevin Zougoula a ramas in memoria oamenilor cu care a lucrat in Stefan cel Mare.

Kevin Zougoula, acum in varsta de 30 de ani, a evoluat timp de cateva luni la Dinamo, intre septembrie 2013 si februarie 2014. Ivorianul s-a intors apoi in tara natala si a mai jucat pentru o perioada si in Guinea.

Zougoula a jucat foarte putin la Dinamo, dar a ramas in memoria oamenilor cu care a lucrat in Stefan cel Mare.

Fost secretar al clubului, Cristi Bobar si-a amintit doua episoade amuzante cu atacantul african.



"Zougoula voia masina, dar nu avea permis"

Cristi Bobar a povestit ca Zougoula i-a cerut lui Negoita, cand a venit la Dinamo, o masina de serviciu de la club.

"Voia masina de serviciu, iar eu nu am putut sa-l fac sa inteleaga ca nu poate conduce, pentru ca nu are carnet. El voia masina, dar nua vea permis! Zicea ca toata lumea are si ca vrea si el. Nu intelegea ca ii trebuie carnet", a spus Bobar pentru Gazeta Sporturilor.



"A vorbit de 3.000 euro la telefon, de la RIN"

Cristi Bobar a mai povestit ca Zougoula a vorbit la telefon in prima luna, de la hotelul lui Negoita, de 3.000 euro. El dadea telefoane in tara natala, Coasta de Fildes.

"Cand a venit, l-am cazat la hotelul RIN. De acolo a vorbit cu familia de 3.000 de euro", a mai povestit Bobar.