Dezvaluirea halucinanta a lui Iniesta: "Eram in DEPRESIE, nu stiam cine sunt!" Golul care i-a salvat viata

Andrei Iniesta a parasit-o pe Barcelona in vara dupa 16 sezoane.

Ajuns in Japonia la Vissel Kobe, Iniesta a dat de o lume total diferita fata de cea cu care se obisnuise. Capitan al Barcelonei in ultimele 3 sezoane inainte de plecare, Iniesta spune ca s-a obisnuit cu noua tara: "Totul este diferit. Iubesc insa proiectul si imi place clubul si tot ce e in jurul lui, erau clare condiitile cand am venit aici, financiar sta bine, insa ceea ce mi-am dorit eu era proiectul" spune Iniesta.

Desi nu mai e la Barca, Iniesta spune ca simte in continuare o presiune mare pe umeri, echipa neavand cele mai bune rezultate (locul 12 din 18): "Nu sunt confortabil cand suntem intr-o situatie mai dificila decat cea la care ma asteptam. Cer mult de la mine pentru ca aici toti ochii sunt pe mine" mai spune Iniesta.

In interviul pentru Marca, Iniesta dezvaluie ca a trecut prin clipe groaznice in 2009, suferind de depresie: "Am avut o perioada foarte grea intre 2009 si 2010, inainte de Cupa Mondiala. Nu stiam cine sunt, am trecut printr-o depresie care m-a marcat, am avut parte de sprijin de la psiholog. Poti sa ai totul si sa nu fii fericit. Din fericire, am castigat tripla iar acel gol (din finala CM 2010 contra Olandei) mi-a dat viata" a mai spus Iniesta.