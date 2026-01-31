Cosmin Contra (50 de ani) a decis să renunțe la fundașul spaniol Javi Hernandez. Clubul Al-Arabi a anunțat sâmbătă rezilierea împrumutului acestuia, antrenorul român fiind nemulțumit de randamentul său.



Clubul din Qatar, Al-Arabi, unde Cosmin Contra ocupă funcția de manager, a oficializat sâmbătă, 31 ianuarie 2026, despărțirea de fundașul stânga Javi Hernandez. Ibericul fusese adus sub formă de împrumut de la Leganes în luna august a anului trecut, însă aventura sa în Orient s-a încheiat prematur, după o experiență de doar câteva luni.



Nu l-a convins pe „Guriță”



Contra a fost cel care a tranșat situația. Potrivit presei arabe (winwin.com), tehnicianul român le-a transmis șefilor că nu este deloc impresionat de nivelul arătat de apărătorul spaniol și nu a dorit să aștepte până la finalul sezonului pentru a lua o măsură. Deși în contractul scadent la 30 iunie 2026 exista o clauză care permitea transferul definitiv al jucătorului, „Guriță” a decis încheierea colaborării încă din această iarnă.



Evaluat la 2 milioane de euro, Hernandez nu a reușit să se impună ca o piesă de bază în angrenajul formației pregătite de fostul selecționer al României. Acesta a bifat 13 prezențe în total pentru Al-Arabi, dintre care 10 în Stars League, având 633 de minute jucate în cele 13 partide.



Fundașul are un CV interesant, trecând prin academia celor de la Real Madrid (Castilla) și evoluând pentru echipe precum Girona, Cadiz sau Real Oviedo. Totuși, rigoarea impusă de Contra la Al-Arabi și dificultățile de adaptare semnalate de presă s-au dovedit decisive în ruperea contractului.

