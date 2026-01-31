Lovitură de imagine imediat după FCSB - Csikszereda: "Luni semnează contractul!"

FCSB - FK Csikszereda se joacă duminică, de la 20:00, pe Arena Națională, în etapa a 24-a din Superliga. După meci, nou-promovata este așteptată să oficializeze o mutare spectaculoasă.

Laszlo KleinheislerFK CsikszeredaFCSBUngaria
Laszlo Kleinheisler semnează luni cu FK Csikszereda

Laszlo Kleinheisler (31 de ani), mijlocaș ofensiv cu 53 de meciuri la naționala Ungariei, va semna cu FK Csikszereda în cursul zilei de luni, anunță publicația maghiară Nemzeti Sport.

Kleinheisler, fost jucător la Werder Bremen, Ferencvaros, Astana, Osijek sau Panathinaikos, este liber de contract din vara anului trecut, după o perioadă scurtă petrecută în Austria, la Grazer.

Mijlocașul a strâns 53 de meciuri și 3 goluri la naționala Ungariei, alături de care a participat la trei ediții de Campionat European, în 2016, 2021 și 2024. Rămâne de văzut care este condiția fizică a lui Kleinheisler, având în vedere că ultimul meci oficial l-a jucat în luna mai.

Kleinheisler, campion al Ungariei cu Videoton, în 2015, și dublu campion în Kazahstan cu Astana, în 2017 și 2018, are în palmares și 18 meciuri în Bundesliga.

Mutările făcute de FK Csikszereda în această iarnă

Antrenor - Robert Ilyeș (confirmat)

Veniri - Mariano Bettini (CA Guemes / gratis), Răzvan Trif (Oțelul Galați / gratis), Mariano Bettini (CA Guemes / gratis), Arian Kabashi (Botev Vratsa / gratis), Wilhelm Loeper (Helsingborgs / gratis), Gustavo Cabral (Vila Nova / gratis), Zoard Nagy (Pușkaș Akademia / împrumutat), Darius Bota, Elod Toth-Pal, Daniel Brugger (promovați de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - Zsombor Deaky (Olimpia Satu Mare)

Plecări - Janos Nagy (Pecsi / gratis), Balint Szabo (Kecskemet / gratis), Janos Ferenczi (Kazincbarcika / gratis), David Kelemen (Bekescsaba / gratis), Mark Karacsony (Olimpia Satu Mare / gratis), Alpar Gergely (Olimpia Satu Mare / împrumutat), Norbert Kajan (Ferecvaros / împrumut expirat)

