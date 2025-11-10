Christian Vieri a fost încântat după victoria lui Inter! Cel mai bun din Europa

Alexandru Hațieganu
Christian Vieri a vorbit despre Inter după victoria din campionat.

Inter merge perfect sub comanda lui Cristi Chivu, iar „nerazzurri” se află pe primul loc în Serie A, în urma victorie din runda trecută cu Lazio, scor 2-0.

Antrenorul român a reușit să redreseze echipa după startul mai puțin convingător de sezon, iar oficialii lui Inter vor să îi întărească lotul lui Cristi Chivu.

Christian Vieri l-a lăudat pe unul dintre elevii lui Chivu

Vieri a vorbit despre victoria lui Inter, formație care l-a surprins plăcut în ultima perioadă.

Fostul atacant al „nerazzurrilor” l-a scos în evidență pe Dimarco, pe care l-a numit unul dintre cei mai buni jucători din Europa la capitolul centrări.

„Inter e mult mai puternică, a început foarte bine. Bonny a marcat și e important să înscrie și atacanții care sunt opțiunea a treia sau a patra. Lazio a făcut un meci foarte bun, putea să înscrie, dar Inter e pur și simplu mult mai bună.

(...) Nimeni nu centrează mai bine decât Dimarco în toată Europa. N-am văzut pe nimeni să dea asemenea centrări, și nu o dată, ci de trei-patru ori pe meci. N-am mai văzut niciodat în ultimii douăzeci de ani”, a declarat Vieri, conform presei din Italia

După pauza internațională, pentru Inter urmează derby-ul cu AC Milan din campionat, care va avea loc, duminică, pe 23 noiembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

