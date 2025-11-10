Christian Vieri a fost încântat după victoria lui Inter! Cel mai bun din Europa

Inter merge perfect sub comanda lui Cristi Chivu, iar „nerazzurri” se află pe primul loc în Serie A, în urma victorie din runda trecută cu Lazio, scor 2-0.

Antrenorul român a reușit să redreseze echipa după startul mai puțin convingător de sezon, iar oficialii lui Inter vor să îi întărească lotul lui Cristi Chivu.

Christian Vieri l-a lăudat pe unul dintre elevii lui Chivu



Vieri a vorbit despre victoria lui Inter, formație care l-a surprins plăcut în ultima perioadă.

Fostul atacant al „nerazzurrilor” l-a scos în evidență pe Dimarco, pe care l-a numit unul dintre cei mai buni jucători din Europa la capitolul centrări.

