Benedetta Basili, cea mai înfocată fană a lui Inter Milano, este o prezență obișnuită pe ”Meazza” pentru meciurile echipei lui Cristi Chivu . Nelipsită la meciurile de acasă și deplasare, aceasta a avut un mesaj tăios pentru contestatari după ce favoriții săi au ajuns pe primul loc.

Lautaro Martinez a fost cel care a deschis scorul pentru Inter după doar trei minute de joc pe ”Meazza”. Pe fondul unui joc dominat total, Inter a marcat și prin Ange-Yoan Bonny, care a stabilit scorul final, 2-0, și a pus la adăpost cele trei puncte pentru ”nerazzurri”.

Cea mai înfocată fană a lui Inter, mesaj tăios pentru contestatarii lui Chivu



”Trebuie să vă cereți scuze lui Inter, trebuie să vă cereți scuze lui Cristian Chivu. Mai ales voi, interiști, cei care nu cred, cei care au pregătit deja sicrie pentru Inter în acest an.



Astăzi, Lazio nu s-a văzut. Astăzi, a fost un mare Inter și un Lazio bun, care a încercat să-și facă treaba, dar Inter a întrerupt-o din minutul 1 până în minutul 95.



Vreau să vă spun să salutați liderul. Salutați-l! Romaniști (n.r. - fanii lui AS Roma), nu mi-e frică de voi”, a spus Benedetta, pe contul său de Tiktok.



Inter se pregătește pentru ”Derby della Madonnina”



În urma acestui rezultat, Inter Milano a ajuns la 24 de puncte și este pe primul loc, la egalitate cu AS Roma, dar cu un golaveraj net superior după 11 runde. De partea cealaltă, Lazio a rămas pe locul nouă și se distanțează de locurile pentru cupele europene.



În următoarea rundă, Inter va juca derby-ul cu AC Milan din postura de echipă gazdă, iar Lazio va primi vizita celor de la Lecce.

