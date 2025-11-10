GALERIE FOTO Cea mai înfocată fană a lui Inter a reacționat dur: ”Să-i cereți scuze lui Cristi Chivu”

Cea mai &icirc;nfocată fană a lui Inter a reacționat dur: &rdquo;Să-i cereți scuze lui Cristi Chivu&rdquo; Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani), a câștigat și ultimul meci din Serie A, scor 2-0 cu Lazio, și a ajuns pe primul loc în campionatul Italiei după 11 etape.

TAGS:
Benedetta Basilicristi chivuInter Milanointer milano - lazio
Din articol

Lautaro Martinez a fost cel care a deschis scorul pentru Inter după doar trei minute de joc pe ”Meazza”. Pe fondul unui joc dominat total, Inter a marcat și prin Ange-Yoan Bonny, care a stabilit scorul final, 2-0, și a pus la adăpost cele trei puncte pentru ”nerazzurri”.

Benedetta Basili, cea mai înfocată fană a lui Inter Milano, este o prezență obișnuită pe ”Meazza” pentru meciurile echipei lui Cristi Chivu. Nelipsită la meciurile de acasă și deplasare, aceasta a avut un mesaj tăios pentru contestatari după ce favoriții săi au ajuns pe primul loc.

  • 562876133 17904351411266650 2036614654316553691 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cea mai înfocată fană a lui Inter, mesaj tăios pentru contestatarii lui Chivu

”Trebuie să vă cereți scuze lui Inter, trebuie să vă cereți scuze lui Cristian Chivu. Mai ales voi, interiști, cei care nu cred, cei care au pregătit deja sicrie pentru Inter în acest an.

Astăzi, Lazio nu s-a văzut. Astăzi, a fost un mare Inter și un Lazio bun, care a încercat să-și facă treaba, dar Inter a întrerupt-o din minutul 1 până în minutul 95.

Vreau să vă spun să salutați liderul. Salutați-l! Romaniști (n.r. - fanii lui AS Roma), nu mi-e frică de voi”, a spus Benedetta, pe contul său de Tiktok.

Inter se pregătește pentru ”Derby della Madonnina”

În urma acestui rezultat, Inter Milano a ajuns la 24 de puncte și este pe primul loc, la egalitate cu AS Roma, dar cu un golaveraj net superior după 11 runde. De partea cealaltă, Lazio a rămas pe locul nouă și se distanțează de locurile pentru cupele europene.

În următoarea rundă, Inter va juca derby-ul cu AC Milan din postura de echipă gazdă, iar Lazio va primi vizita celor de la Lecce.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce spune Traian Băsescu despre candidații la alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Atac la Daniel Băluță
Ce spune Traian Băsescu despre candidații la alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Atac la Daniel Băluță
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter &ndash; Lazio 2-0: rezultat mare și un clasament de pus &icirc;n ramă pentru Chivu
Inter – Lazio 2-0: rezultat mare și un clasament de pus în ramă pentru Chivu
ULTIMELE STIRI
Scrisoare deschisă pentru Olăroiu: &bdquo;Te-am ascultat, acum vreau să-ți zic ceva...&ldquo;
Scrisoare deschisă pentru Olăroiu: „Te-am ascultat, acum vreau să-ți zic ceva...“
Două modificări &icirc;n lotul naţionalei Under 21: fotbaliștii de la Steaua și CS Dinamo sunt OUT! Finlanda - Rom&acirc;nia este pe VOYO
Două modificări în lotul naţionalei Under 21: fotbaliștii de la Steaua și CS Dinamo sunt OUT! Finlanda - România este pe VOYO
Un jurnalist spaniol s-a convins de Andrei Rațiu: &rdquo;Dacă s-ar numi Rațiuinho ar valora cel puțin 80 de milioane!&rdquo;
Un jurnalist spaniol s-a convins de Andrei Rațiu: ”Dacă s-ar numi Rațiuinho ar valora cel puțin 80 de milioane!”
Ionuț Andrei Radu, lăudat și apreciat și c&acirc;nd &icirc;ncasează 4 goluri! C&acirc;te mingi a salvat &icirc;n Celta Vigo - Barcelona
Ionuț Andrei Radu, lăudat și apreciat și când încasează 4 goluri! Câte mingi a salvat în Celta Vigo - Barcelona
&bdquo;Reghe&ldquo; a devenit &bdquo;ghid&ldquo; &icirc;n Rwanda: &bdquo;Incredibil!&ldquo;
„Reghe“ a devenit „ghid“ în Rwanda: „Incredibil!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Cernat a pus m&acirc;na pe telefon și l-a convins să semneze: &bdquo;Luați-l repede, e bun&rdquo;

Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”

Cu un cablu de telefon &icirc;n nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: &bdquo;Eram &icirc;nglodat &icirc;n datorii&rdquo;

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

Gigi Becali a intrat &icirc;n direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. Ia joacă tu, mă, mijlocaș!

Gigi Becali a intrat în direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. "Ia joacă tu, mă, mijlocaș!"



Recomandarile redactiei
Două modificări &icirc;n lotul naţionalei Under 21: fotbaliștii de la Steaua și CS Dinamo sunt OUT! Finlanda - Rom&acirc;nia este pe VOYO
Două modificări în lotul naţionalei Under 21: fotbaliștii de la Steaua și CS Dinamo sunt OUT! Finlanda - România este pe VOYO
Un jurnalist spaniol s-a convins de Andrei Rațiu: &rdquo;Dacă s-ar numi Rațiuinho ar valora cel puțin 80 de milioane!&rdquo;
Un jurnalist spaniol s-a convins de Andrei Rațiu: ”Dacă s-ar numi Rațiuinho ar valora cel puțin 80 de milioane!”
Scrisoare deschisă pentru Olăroiu: &bdquo;Te-am ascultat, acum vreau să-ți zic ceva...&ldquo;
Scrisoare deschisă pentru Olăroiu: „Te-am ascultat, acum vreau să-ți zic ceva...“
Aroganța lui Vinicius după ce a fost &rdquo;băgat &icirc;n buzunar&rdquo; de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Decizia lui Mihai Rotaru după ce Mirel Rădoi a anunțat că pleacă de la Universitatea Craiova
Decizia lui Mihai Rotaru după ce Mirel Rădoi a anunțat că pleacă de la Universitatea Craiova
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Cristi Chivu, discurs tare după ce a ajuns lider &icirc;n Serie A: &rdquo;Mă duc acasă și mă uit la NFL&rdquo;
Cristi Chivu, discurs tare după ce a ajuns lider în Serie A: ”Mă duc acasă și mă uit la NFL”
Nota primită de Cristi Chivu după ce a bătut Lazio și a ajuns pe primul loc &icirc;n Serie A: &rdquo;Merită!&rdquo;
Nota primită de Cristi Chivu după ce a bătut Lazio și a ajuns pe primul loc în Serie A: ”Merită!”
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!