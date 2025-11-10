Clubul de fotbal Atalanta Bergamo l-a demis luni pe antrenorul croat Ivan Juric, în urma înfrângerii suferite acasă cu 0-3 în fața lui Sassuolo, în weekend, echipa fiind pe locul 13 în Serie A după 11 etape, informează Reuters.



Ivan Juric fusese numit în iunie în locul lui Gian Piero Gasperini, care a pregătit-o pe Atalanta timp de nouă ani, în cea mai bună perioadă din istoria acestei grupări. Formația din Bergamo a încheiat pe locul 3 ediția trecută de campionat.



Atalanta a reușit doar două victorii în acest campionat și este la 11 puncte de liderul Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu.



'Atalanta BC anunță că Ivan Juric a fost demis din funcția de antrenor al primei echipe. Atalanta BC dorește să le mulțumească lui Ivan Juric și staffului său pentru munca depusă și le urează tot binele în viitor', se arată într-un comunicat.



Tehnicianul în vârstă de 50 de ani a devenit antrenorul echipei AS Roma după demiterea lui Daniele De Rossi în septembrie 2024, dar a ocupat funcția mai puțin de două luni înainte de a fi concediat. El a preluat apoi conducerea echipei Southampton în decembrie, doar pentru a părăsi clubul la o zi după retrogradarea acestuia din Premier League.



Potrivit presei italiene, fostul antrenor al Fiorentinei, Raffaele Palladino, îi va lua locul lui Juric pe banca Atalantei. Următorul meci al echipei va fi pe terenul lui Napoli, pe 22 noiembrie, după pauza internațională.

Ivan Juric (50 de ani), a avut un episod cu Ademola Lookman, la ultimul meci al echipei din Bergamo în Liga Campionilor. Tehnicianul l-a bruscat pe fotbalistul care era pe lista de transferuri a lui Cristi Chivu. DETALII AICI

