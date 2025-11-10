Lautaro Martinez a fost cel care a deschis scorul pentru Inter după doar trei minute de joc pe ”Meazza”. Pe fondul unui joc dominat total, Inter a marcat și prin Ange-Yoan Bonny, care a stabilit scorul final, 2-0, și a pus la adăpost cele trei puncte pentru ”nerazzurri”.



Antrenorul român a oferit o serie de declarații după meciul cu Lazio, care a marcat a opta victorie pentru cei de la Inter Milano în acest sezon de Serie A. Chivu s-a arătat mulțumit de evoluția și atitudinea elevilor săi, în ultimul meci înainte de pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale.



Reacția lui Cristi Chivu, după ce a ajuns lider în Italia



„Mi-a plăcut abordarea și dorința jucătorilor de a domina, știind că ne confruntăm cu o echipă bine pregătită, care putea cauza probleme în orice moment. Am înțeles ce să facem, cum să facem și ce să aducem pe teren. Aș spune că am făcut-o destul de bine, chiar foarte bine.



(...)



Nu este niciodată ușor să menții această atitudine când joci la fiecare trei zile. Trebuie să înțelegem momentele, șansele pe care le oferă adversarii, iar astăzi ne-am descurcat destul de bine.



Meritul se cuvine tuturor celor care, în rotațiile pe care le-am făcut, au oferit echipei ceea ce avea nevoie, permițându-le altora să obțină câteva zile de odihnă. Așadar, această abordare devine importantă. Am campioni care muncesc din greu și care, în ciuda oboselii, găsesc totdeauna energia necesară pentru a răspunde cerințelor antrenorului”, a spus Chivu, potrivit Tuttomercatoweb.



Având în vedere că meciurile echipelor de club vor lua o pauză pentru cele internaționale, pentru Chivu urmează o perioadă de relaxare. A dezvăluit, în interviul acordat jurnaliștilor italieni, ce urmează pentru el.



„În seara asta mă bucur de familia mea, mă duc acasă și mă uit la câteva meciuri NFL, apoi îmi iau câteva zile de odihnă. Voi avea 3 zile la dispoziție să-i antrenez pe cei care rămân la echipă și le urez mult succes celor care își vor reprezenta echipele naționale. Când se vor întoarce, vom avea două zile la dispoziție să ne pregătim pentru derby”, a mai spus fostul internațional român.



În urma acestui rezultat, Inter Milano a ajuns la 24 de puncte și este pe primul loc, la egalitate cu AS Roma, dar cu un golaveraj net superior după 11 runde. De partea cealaltă, Lazio a rămas pe locul nouă și se distanțează de locurile pentru cupele europene.



În următoarea rundă, Inter va juca derby-ul cu AC Milan din postura de echipă gazdă, iar Lazio va primi vizita celor de la Lecce.

