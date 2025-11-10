Jucător de 30.000.000 pentru Cristi Chivu! Schimb senzațional între Juventus și Inter

Cristi Chivu ar putea beneficia de pe urma unui schimb cu Juventus.

Inter merge perfect sub comanda lui Cristi Chivu, iar „nerazzurri” se află pe primul loc în Serie A, în urma victorie din runda trecută cu Lazio, scor 2-0.

Antrenorul român a reușit să redreseze echipa după startul mai puțin convingător de sezon, iar oficialii lui Inter vor să îi întărească lotul lui Cristi Chivu.

Schimb senzațional între Juventus și Inter

Davide Frattesi este unul dintre fotbaliștii lui Inter care nu a jucat în acest sezon pe cât și-ar fi dorit.

Mijlocașul italian este nemulțumit de minutele pe care i le oferă Cristi Chivu și ar putea să o părăsească pe formația milaneză în această iarnă. Frattesi este dorit de Luciano Spalletti, proaspăt numit antrenor la Juventus.

În schimbul mijlocașului central, „Bătrâna Doamnă” l-ar oferi pe Manuel Locatelli.

„Spalletti tocmai a sosit, l-a cerut pe Frattesi și se ia în considerare un schimb Frattesi-Locatelli, pentru că Frattesi este rezervă și era obsesia lui Spalletti pentru echipa națională. Să-i dăm timp lui Spalletti, totuși.”, a spus jurnalistul italian Fabio Santini, conform TMW.

Davide Frattesi are 100 de meciuri în tricoul lui Inter pentru care a marcat 15 goluri și a oferit nouă pase decisive.

De cealaltă parte, Manuel Locatelli are 197 de meciuri pentru Juventus și a marcat șase goluri, oferind 15 assist-uri.

