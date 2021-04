"Super Liga nu a murit! Proiectul va continua!" Argumentele unui fost fotbalist care il sustine pe Florentino Perez! "Nu e un prost" 

Un fost fotbalist a comentat ceea ce s-a intamplat in aceasta saptamana cu Super Liga.

Christian Vieri a spus ca proiectul nu a murit, ci ca a intrat intr-o pauza, urmand a fi reluat la un moment dat. Fostul atacant de la Juventus, Inter, AC Milan si Atletico Madrid a declarat si ca se indoieste de onestitatea oficialilor UEFA si a punctat faptul ca echipele mari trebuie sa-si dea seama ca nu au nevoie ca forul european sa le gestioneze afacerile.

"Super Liga se va desfasura. Nu astazi, dar in viitor se va face. Cluburile au facut multe greseli in comunicare, dar Florentino nu este un prost, stie ce vrea chiar daca exista dezacorduri intre echipe. Cei mari, pur si simplu, nu vor ca altcineva sa le gestioneze banii, punct. Ei sunt cei care platesc si aduna datorii. Cluburile de top nu au nevoie de UEFA pentru a le gestiona afacerea.

La fiecare doi ani este arestat cineva din FIFA sau UEFA. Nu o spun eu, sunt vesti din ziare. Cele 12 cluburi sunt inca acolo, asa cum a spus Florentino, pentru ca exista contracte obligatorii. S-au oprit sa inteleaga, sa gandeasca si sa discute cu altii, dar sunt sigur ca Super Liga nu a murit inca. Vorbim despre oameni de afaceri de cel mai inalt nivel", a declarat Christian Vieri, potrivit AS.

Presedintele celor de la Real Madrid, Florentino Perez, a spus recent, conform aceleiasi surse, ca echipele care au anuntat in aceasta saptamana ca se retrag din proiect nu au abandonat Super Liga, ci au facut un pas in spate pana in momentul in care se vor gasi anumite solutii, proiectul urmand a fi apoi reluat.

"Nu voi sta sa explic ce inseamna un contract cu caracter obligatoriu, dar, pe scurt, echipele nu se pot retrage. Unii, din cauza presiunii, au fost nevoiti sa spuna ca se retrag, insa acest proiect, sau ceva foarte asemanator, va exista. Sper ca in viitorul apropiat", a spus Perez.