Corvinul Hunedoara l-a transferat, joi, pe Renato Espinosa , atacant peruan în vârstă de 27 de ani care a evoluat în sezonul recent încheiat la Unirea Slobozia, grupare retrogradată în Liga 2.

"Clubul nostru s-a înţeles cu atacantul peruan Renato Espinosa, care va îmbrăca tricoul alb-albastru în următoarele două sezoane. Vârful de 27 de ani vine la Hunedoara de la Unirea Slobozia, club la care a avut cifre foarte bune, în sezonul trecut de Superligă", informează clubul Corvinul pe pagina oficială de Facebook.

Espinosa, care are şi cetăţenie spaniolă, a mai jucat în cariera sa de până acum la formaţiile Universidad San Martin, Ayacucho, Sporting Cristal, Universidad Tecnica de Cajamarca, Alianza, Deportivo Municipal, Cantolao, Huancayo şi Alianza Atletico Sullana.

9 goluri la Unirea Slobozia în ultimul sezon pentru peruan

În sezonul precedent, atacantul a evoluat în 22 de partide pentru Unirea Slobozia, marcând 9 goluri.

Corvinul Hunedoara, grupare care revine în primul eşalon al României după o pauză de 34 de ani, l-a mai transferat în perspectiva noului sezon competiţional pe Adrian Frănculescu, portar în vârstă de 21 de ani care va juca sub formă de împrumut de la CFR Cluj până în vara anului viitor.

De asemenea, în lot a revenit şi fundaşul dreapta Flavius Iacob, cel care fusese împrumutat în sezonul precedent la UTA.

Dintre jucătorii care au obţinut promovarea, nu vor mai continua la Corvinul Hunedoara fundaşii Szabolcs Kilyen şi Mihai Velisar.

Lotul formaţiei Corvinul, alcătuit în prezent din 23 de jucători, a reluat deja pregătirile pentru ediţia 2026-2027 a Superligii, urmând să se antreneze la Hunedoara până pe 21 iunie când este programat să înceapă un cantonament în localitatea Rogla din Slovenia. Agerpres