OFICIAL Atacant peruan la Corvinul Hunedoara!

Atacant peruan la Corvinul Hunedoara! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Promovata în Superligă a început campania de achiziții.

TAGS:
Renato EspinosaCorvinul HunedoaraUnirea SloboziaPeruSuperliga
Din articol

Corvinul Hunedoara l-a transferat, joi, pe Renato Espinosa, atacant peruan în vârstă de 27 de ani care a evoluat în sezonul recent încheiat la Unirea Slobozia, grupare retrogradată în Liga 2.

Renato Espinosa a semnat cu Corvinul

"Clubul nostru s-a înţeles cu atacantul peruan Renato Espinosa, care va îmbrăca tricoul alb-albastru în următoarele două sezoane. Vârful de 27 de ani vine la Hunedoara de la Unirea Slobozia, club la care a avut cifre foarte bune, în sezonul trecut de Superligă", informează clubul Corvinul pe pagina oficială de Facebook.

Espinosa, care are şi cetăţenie spaniolă, a mai jucat în cariera sa de până acum la formaţiile Universidad San Martin, Ayacucho, Sporting Cristal, Universidad Tecnica de Cajamarca, Alianza, Deportivo Municipal, Cantolao, Huancayo şi Alianza Atletico Sullana.

9 goluri la Unirea Slobozia în ultimul sezon pentru peruan

În sezonul precedent, atacantul a evoluat în 22 de partide pentru Unirea Slobozia, marcând 9 goluri.

Corvinul Hunedoara, grupare care revine în primul eşalon al României după o pauză de 34 de ani, l-a mai transferat în perspectiva noului sezon competiţional pe Adrian Frănculescu, portar în vârstă de 21 de ani care va juca sub formă de împrumut de la CFR Cluj până în vara anului viitor.

De asemenea, în lot a revenit şi fundaşul dreapta Flavius Iacob, cel care fusese împrumutat în sezonul precedent la UTA.

Dintre jucătorii care au obţinut promovarea, nu vor mai continua la Corvinul Hunedoara fundaşii Szabolcs Kilyen şi Mihai Velisar.

Lotul formaţiei Corvinul, alcătuit în prezent din 23 de jucători, a reluat deja pregătirile pentru ediţia 2026-2027 a Superligii, urmând să se antreneze la Hunedoara până pe 21 iunie când este programat să înceapă un cantonament în localitatea Rogla din Slovenia. Agerpres

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
ULTIMELE STIRI
Nicolo Schira a făcut anunțul: „Semnează cu Bayern Munchen până în 2031”
Nicolo Schira a făcut anunțul: „Semnează cu Bayern Munchen până în 2031”
Doliu în Anglia! Al doilea cel mai bun marcator din istoria lui Chelsea a murit la 84 de ani
Doliu în Anglia! Al doilea cel mai bun marcator din istoria lui Chelsea a murit la 84 de ani
Dat dispărut pe Everest și presupus mort, a fost găsit în viață după șase zile: „Vremea a fost foarte schimbătoare”
Dat dispărut pe Everest și presupus mort, a fost găsit în viață după șase zile: „Vremea a fost foarte schimbătoare”
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
U-BT Cluj rescrie istoria baschetului românesc! A fost sărbătoare pe și în Someș
U-BT Cluj rescrie istoria baschetului românesc! A fost sărbătoare pe și în Someș
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a aflat cât trebuie să plătească pentru jucătorul dorit: ”Puțin probabil!”

FCSB a aflat cât trebuie să plătească pentru jucătorul dorit: ”Puțin probabil!”

Radu Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român! Cum arată noua ierarhie

Radu Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român! Cum arată noua ierarhie

Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor

Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor

Cât s-a terminat Țara Galilor - Ghana marți seară. Galezii vin sâmbătă la București

Cât s-a terminat Țara Galilor - Ghana marți seară. Galezii vin sâmbătă la București

Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter

Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter

Gigi Becali a primit oferta și e gata să-l lase să plece de la FCSB: ”Să-și facă viața”

Gigi Becali a primit oferta și e gata să-l lase să plece de la FCSB: ”Să-și facă viața”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB
Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB
Nicolo Schira a făcut anunțul: „Semnează cu Bayern Munchen până în 2031”
Nicolo Schira a făcut anunțul: „Semnează cu Bayern Munchen până în 2031”
Nu e glumă! A luat „roșu” direct după analiza VAR în urma unui gest grosolan
Nu e glumă! A luat „roșu” direct după analiza VAR în urma unui gest grosolan
Dat dispărut pe Everest și presupus mort, a fost găsit în viață după șase zile: „Vremea a fost foarte schimbătoare”
Dat dispărut pe Everest și presupus mort, a fost găsit în viață după șase zile: „Vremea a fost foarte schimbătoare”
U-BT Cluj rescrie istoria baschetului românesc! A fost sărbătoare pe și în Someș
U-BT Cluj rescrie istoria baschetului românesc! A fost sărbătoare pe și în Someș
Alte subiecte de interes
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca în meciul cu Peru
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca în meciul cu Peru
Încă un scandal în preliminariile din America de Sud! Jucătorii naționalei, bătuți și sechestrați imediat după meci
Încă un scandal în preliminariile din America de Sud! Jucătorii naționalei, bătuți și sechestrați imediat după meci
CITESTE SI
Cine deține, de fapt, datoria României. Cât dețin cetățenii, nonrezidenții, băncile și fondurile de pensii

stirileprotv Cine deține, de fapt, datoria României. Cât dețin cetățenii, nonrezidenții, băncile și fondurile de pensii

Ce salariu are Cristi Chivu la Inter Milano. Italienii au spus câți bani îi intră în cont după prelungirea contractului

protv Ce salariu are Cristi Chivu la Inter Milano. Italienii au spus câți bani îi intră în cont după prelungirea contractului

Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile

stirileprotv Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile

De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

stirileprotv De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!