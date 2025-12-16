Japonezul și-a încheiat contractul cu Arsenal după patru ani și a fost, mai bine de cinci luni, liber de contract. Acum a semnat cu Ajax Amsterdam, unde va juca până la finalul sezonului.



Takehiro Tomiyasu a fost prezentat la Ajax



”Cel mai scump jucător liber de contract” are acum o cotă de piață de 12 milioane de euro. Aceasta a scăzut semnificativ, ținând cont că anul trecut, pe vremea asta, era cotat la 32 de milioane de euro.



Prima experiență în Europa pentru fundașul japonez a fost în Belgia, la Sint-Truidense. În 2019 a fost transferat de Bologna, pentru șapte milioane de euro, iar în 2021 a făcut pasul la Arsenal, pentru 18,6 milioane de euro.

”Ajax a ajuns la un acord cu Takehiro Tomiyasu pentru transferul său la Amsterdam. Fundașul liber de contract a semnat astăzi un contract pentru jumătate de sezon, până pe 30 iunie 2026”, a transmis clubul din Amsterdam.

