Takehiro Tomiyasu (27 de ani), fostul fundaș de la Arsenal, a semnat cu noua sa echipă.

Japonezul și-a încheiat contractul cu Arsenal după patru ani și a fost, mai bine de cinci luni, liber de contract. Acum a semnat cu Ajax Amsterdam, unde va juca până la finalul sezonului.

Takehiro Tomiyasu a fost prezentat la Ajax

”Cel mai scump jucător liber de contract” are acum o cotă de piață de 12 milioane de euro. Aceasta a scăzut semnificativ, ținând cont că anul trecut, pe vremea asta, era cotat la 32 de milioane de euro.

Prima experiență în Europa pentru fundașul japonez a fost în Belgia, la Sint-Truidense. În 2019 a fost transferat de Bologna, pentru șapte milioane de euro, iar în 2021 a făcut pasul la Arsenal, pentru 18,6 milioane de euro.

”Ajax a ajuns la un acord cu Takehiro Tomiyasu pentru transferul său la Amsterdam. Fundașul liber de contract a semnat astăzi un contract pentru jumătate de sezon, până pe 30 iunie 2026”, a transmis clubul din Amsterdam.

Sezonul trecut, Tomiyasu a jucat doar șase minute, într-un meci Arsenal-Southampton, din 5 octombrie 2024. Ajax îi mai are în lot pe fundașii centrali Ko Itakura (28 de ani), Josip Sutalo (25 de ani), Youri Baas (22 de ani) și Aaron Bouwman (18 ani). 

În palmares are FA Community Shield (2023), AFC U19 Championship (2016), o finală de AFC Asian Cup (2019), dar și includerea în IFFHS Asian Men's Team of the Year (2020, 2021, 2023), IFFHS AFC Men's Team of the Decade (2011-2020) și JPFA Awards Best XI (2022, 2023, 2024). 

