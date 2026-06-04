Maia exact, fotbalistul a sărbătorit apucându-se de părțile intime (VEZI FOTO) . După revizuirea fazei, arbitrul a revenit asupra deciziei și i-a arătat cartonașul roșu direct lui Bassene, care a părăsit terenul fără să conteste hotărârea.

Totul a escaladat însă imediat după reușită. Jucătorul a avut o celebrare obscenă, moment care nu a fost sancționat inițial de central, dar a fost analizat ulterior în camera VAR.

În meciul câștigat de RS Berkane pe terenul celor de la Raja Casablanca , scor 1-0, atacantul senegalez a fost eroul partidei, marcând singurul gol al întâlnirii.

Fotbalistul Paul Valere Bassene a fost eliminat direct după intervenția VAR, în urma unui gest considerat obscen.

Ulterior, jucătorul senegalez a transmis un mesaj de scuze public, în care a explicat că gestul său a fost făcut „în focul momentului” și nu a avut intenția de a ofensa pe cineva.

Deși eliminarea a fost confirmată, RS Berkane a reușit să păstreze avantajul și să obțină victoria, chiar și în inferioritate numerică.