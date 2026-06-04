Fotbalistul Paul Valere Bassene a fost eliminat direct după intervenția VAR, în urma unui gest considerat obscen.
În meciul câștigat de RS Berkane pe terenul celor de la Raja Casablanca, scor 1-0, atacantul senegalez a fost eroul partidei, marcând singurul gol al întâlnirii.
Totul a escaladat însă imediat după reușită. Jucătorul a avut o celebrare obscenă, moment care nu a fost sancționat inițial de central, dar a fost analizat ulterior în camera VAR.
VAR a intervenit și a venit eliminarea
Maia exact, fotbalistul a sărbătorit apucându-se de părțile intime (VEZI FOTO). După revizuirea fazei, arbitrul a revenit asupra deciziei și i-a arătat cartonașul roșu direct lui Bassene, care a părăsit terenul fără să conteste hotărârea.