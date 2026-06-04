FOTO Nu e glumă! A luat „roșu” direct după analiza VAR în urma unui gest grosolan

Nu e glumă! A luat „roșu” direct după analiza VAR în urma unui gest grosolan Fotbal extern
SPORT.RO
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Un moment rar întâlnit în fotbalul internațional a avut loc în campionatul din Maroc.

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Paul Valere BasseneRS BerkaneRaja Casablanca
Din articol

Fotbalistul Paul Valere Bassene a fost eliminat direct după intervenția VAR, în urma unui gest considerat obscen.

În meciul câștigat de RS Berkane pe terenul celor de la Raja Casablanca, scor 1-0, atacantul senegalez a fost eroul partidei, marcând singurul gol al întâlnirii.

Totul a escaladat însă imediat după reușită. Jucătorul a avut o celebrare obscenă, moment care nu a fost sancționat inițial de central, dar a fost analizat ulterior în camera VAR.

VAR a intervenit și a venit eliminarea

Maia exact, fotbalistul a sărbătorit apucându-se de părțile intime (VEZI FOTO). După revizuirea fazei, arbitrul a revenit asupra deciziei și i-a arătat cartonașul roșu direct lui Bassene, care a părăsit terenul fără să conteste hotărârea.

Ulterior, jucătorul senegalez a transmis un mesaj de scuze public, în care a explicat că gestul său a fost făcut „în focul momentului” și nu a avut intenția de a ofensa pe cineva.

Deși eliminarea a fost confirmată, RS Berkane a reușit să păstreze avantajul și să obțină victoria, chiar și în inferioritate numerică.

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