U-BT Cluj a câştigat al şaselea titlu consecutiv la baschet masculin, după ce a învins-o pe marea rivală CSM CSU Oradea cu 74-72 în meciul al patrulea al finalei Ligii Naţionale, disputat miercuri seara la Cluj-Napoca.

Orădenii începuseră perfect finala, care se joacă în sistemul ”cel mai bun din cinci”: CSM a câştigat primul meci cu 87-84, dar U-BT s-a impus în următoarele trei, cu 88-83 în Oradea Arena și cu 103-78 şi 74-72 acasă la Cluj.

A fost un sezon de vis pentru echipa antrenată de Mihai Silvășan, care a reușit ”tripla” campionat - Cupă - Supercupă!

MVP-ul finalei a fost desemnat Daron Russell, americanul naturalizat pentru naționala României. Russell a fost și cel mai bun jucător al meciului de miercuri, cu 23 de puncte, 5 recuperări şi 7 pase decisive.

U Cluj are acum opt titluri naţionale în palmares, obţinute în 2011, 2017 şi din 2021 până în 2026, în timp ce Oradea rămâne cu trei titluri de campioană (2016, 2018, 2019) şi cu patru finale pierdute la rând în faţa clujenilor.

Conform tradiției, titlul de campioană a fost sărbătorit cu o baie în râul Someș.

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