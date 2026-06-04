Dat dispărut pe Everest și presupus mort, a fost găsit în viață după șase zile: „Vremea a fost foarte schimbătoare”

''El a fost găsit în această dimineață în timp ce încerca să se îndrepte spre tabăra de bază'', de către o echipă din cadrul Comitetului pentru controlul poluării din Sagarmatha, grupul care îndepărtează deșeurile lăsate de alpiniști, a declarat Pemba Sherpa de la compania de salvare 8K Expeditions.

''Un elicopter l-a transportat cu avionul la un spital din Kathmandu'', a continuat el, fără a oferi detalii despre starea supraviețuitorului.

Alpinist experimentat, Hillary Dawa Sherpa a ajuns pe vârful Everest pe 29 martie, însoțit de alpinistul britanic Chris Thrall.

Însă partenerul său de ascensiune i-a pierdut urma a doua zi, în timp ce coborau din tabăra 4 în tabăra 3. ''S-a așezat să ia o pauză cu rucsacul în spate... M-am întors și l-am întrebat: 'Hillary, ești bine, frate?'', a povestit Chris Thrall într-un mesaj video postat când credea că este pierdut. 'El a răspuns: 'Da, da, sunt bine, Chris, te rog, continuă, continuă'''.

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Britanicul, care a descris ascensiunea lor ca fiind mai lungă decât se aștepta, a explicat că a întâlnit apoi un alpinist polonez aflat în dificultate.

''Ar fi trebuit să mă întorc să-l găsesc pe Sherpa, despre care am presupus că va porni din nou, așa cum făcuse de sute de ori? Sau să-l ajut pe celălalt alpinist, fără oxigen, cu degetele înghețate și evident nu departe de hipotermie?'', a povestit acesta.

''Vremea a fost foarte schimbătoare'', a adăugat alpinistul. ''A fost o situație foarte delicată''.

Ascensiunea lor a fost una dintre ultimele din sezonul de primăvară, în care peste o mie de alpiniști au atins vârful, un record absolut, potrivit Departamentului de Turism din Nepal.

Anul acesta au fost doborâte și alte recorduri, inclusiv cel al celui mai mare număr de ascensiuni într-o singură zi (275, pe 21 mai) și numărul de permise eliberate de autorități străinilor (494).

Cinci alpiniști - doi indieni și trei nepalezi - au murit deja anul acesta pe versanții Everestului, informează Agerpres.