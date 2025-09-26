Ce au văzut scouterii lui Ajax la Daniel Bîrligea în GA Eagles - FCSB

Cum s-a descurcat Bîrligea în cele 49 de minute, ce au putut observa emisarii marelui club batav?

Start bun, cu impact instant

Trimis pe teren în locul lui Denis Alibec, Bîrligea a intrat în meci la scorul de 1-0 pentru campioană, într-o partitură defensivă a roș-albaștrilor, care-și propuneau să țină mingea cât mai departe de Târnovanu și să vâneze eventuale șanse ivite pe contraatac. O "ambianță" în care un atacant obișnuit să stea în 16-le advers nu avea cum să se simtă în largul lui, dar și o oportunitate pentru golgheter de a arăta că poate îndeplini câteva dintre sarcinile care i se trasează unui număr nouă modern, așa cum caută Ajaxul lui John Heitinga.

Energic, tare pe picioare, Bîrligea și-a pus o primă amprentă asupra jocului în minutul 47, când a fost mai puternic decât un adversar direct într-un duel de la mijlocul terenului, apoi i-a pasat excelent lui Olaru pe un culoar favorabil. Se putea alege cu o pasă decisivă autentică dacă liderul transforma în gol șutul trimis la colțul lung, apoi i se poate reproșa că a ajuns puțin prea târziu la balonul respins de De Busser. A continuat faza cu o centrare bună pe capul lui Miculescu, transmițându-le astfel stoperilor adverși că au în față un alt tip de vârf față de Denis Alibec. Poate nu la fel de tehnic, dar mai iute și mai combativ.

La opt minute distanță, a primit de la Cisotti o minge care putea fi utilă în marginea careului de 16 metri, dar o preluare aproximativă l-a privat de șansa unui șut periculos și i-a permis lui Kramer să înlăture pericolul. Și, cum FCSB a făcut la scurt timp pasul decisiv în spate, s-a mai întâlnit o singură dată cu o oportunitate similară.