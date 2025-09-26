ANALIZĂ Ce au văzut scouterii lui Ajax la Daniel Bîrligea în GA Eagles - FCSB

Ce au văzut scouterii lui Ajax la Daniel Bîrligea în GA Eagles - FCSB
Indicat de presa olandeză drept o posibilă țintă pentru Ajax Amsterdam în săptămâna meciului GA Eagles - FCSB 0-1, Daniel Bîrligea (25 de ani) a prins o repriză în deplasarea campioanei la Deventer, așa cum Gigi Becali anunțase cu câteva zile înainte. Într-un context favorabil echipei, dar nefavorabil lui.

Cum s-a descurcat Bîrligea în cele 49 de minute, ce au putut observa emisarii marelui club batav?

Start bun, cu impact instant

Trimis pe teren în locul lui Denis Alibec, Bîrligea a intrat în meci la scorul de 1-0 pentru campioană, într-o partitură defensivă a roș-albaștrilor, care-și propuneau să țină mingea cât mai departe de Târnovanu și să vâneze eventuale șanse ivite pe contraatac. O "ambianță" în care un atacant obișnuit să stea în 16-le advers nu avea cum să se simtă în largul lui, dar și o oportunitate pentru golgheter de a arăta că poate îndeplini câteva dintre sarcinile care i se trasează unui număr nouă modern, așa cum caută Ajaxul lui John Heitinga.

Energic, tare pe picioare, Bîrligea și-a pus o primă amprentă asupra jocului în minutul 47, când a fost mai puternic decât un adversar direct într-un duel de la mijlocul terenului, apoi i-a pasat excelent lui Olaru pe un culoar favorabil. Se putea alege cu o pasă decisivă autentică dacă liderul transforma în gol șutul trimis la colțul lung, apoi i se poate reproșa că a ajuns puțin prea târziu la balonul respins de De Busser. A continuat faza cu o centrare bună pe capul lui Miculescu, transmițându-le astfel stoperilor adverși că au în față un alt tip de vârf față de Denis Alibec. Poate nu la fel de tehnic, dar mai iute și mai combativ.

La opt minute distanță, a primit de la Cisotti o minge care putea fi utilă în marginea careului de 16 metri, dar o preluare aproximativă l-a privat de șansa unui șut periculos și i-a permis lui Kramer să înlăture pericolul. Și, cum FCSB a făcut la scurt timp pasul decisiv în spate, s-a mai întâlnit o singură dată cu o oportunitate similară.

Faza la care a luat ochii și cea judecată greșit

Cum mingile au fost puține și în majoritatea cazurilor inutilizabile, iar meciul s-a desfășurat în 80% din timp în terenul FCSB-ului, Bîrligea a fost nevoit să joace un rol diferit de cel pe care-l interpretează în Superligă sau în momentele în care scorul nu e favorabil roș-albaștrilor. Pus să se bată cu fundașii adverși, a căutat duelurile fizice și și-a acceptat misiunea de "atacant-suport", de vârf a cărui responsabilitate e să apară în defensivă și să devină primul om care închide culoare pe construcția adversarului.

Chiar și așa, emisarii lui Ajax au avut ce trece în raportul de joc. Cu bilă albă o fază petrecută în minutul 80, când internaționalul român a demonstrat că poate interpreta corect jocul cu spatele la poartă și poate fi un partener de încredere pentru o linie de mijloc sufocată, în căutare de momente de respiro. Prins între trei adversari, a preluat excelent cu un oponent în cârcă, a pivotat și a eliberat o zonă largă de teren, apoi a pasat spre Miculescu, în banda dreaptă. A continuat faza inspirat, cu o demarcare bună, dar transmisia slabă a colegului său nu l-a putut aduce în situație de finalizare.

La cinci minute distanță, FCSB a beneficiat de singurul contraatac periculos al reprizei purtat de Thiam în banda stângă și a ajuns chiar într-o poziție de doi contra doi, iar lui Bîrligea i se poate reproșa modul în care a judecat faza. A deschis prea mult unghiul de pasare al lui Thiam, a ieșit astfel din cadrul porții în loc să se demarce pe diagonală pentru a trage fundașul după el și a terminat inestetic situația periculoasă: nesusținut de vreun coleg, a apelat la o tentativă de dribling, dar a sfârșit prin a trimite benevol mingea în aut de poartă.

Concentrat, conștient că e genul de meci în care trebuie să muncească, a îndeplinit obiectivele trasate de staff-ul tehnic și a mai ieșit în evidență negativ în al patrulea minut de prelungiri, când a pierdut prea ușor o minge la 40 de metri de propria poartă și l-a făcut pe Florin Tănase să-și pună mâinile în cap.

Per total, trimișii lui Ajax pot completa dosarul lui Bîrligea cu note de trecere la capitolele implicare, sacrificiu, potență fizică și teamwork.

VIDEO David Miculescu, după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Sperăm să repetăm parcursul european de anul trecut"

