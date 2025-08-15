Cel mai valoros jucător liber de contract în acest moment este Takehiro Tomiyasu, care s-a despărțit, în această vară, de Arsenal Londra. Cotat la 18 milioanede euro de Transfermakt, niponul, în vârstă de 26 de ani, care evoluează pe poziția de fundaș dreapta, este încăutare de echipă, dar până acum nu s-a ivit nimic.



El este și indisponibil la ora actuală, pentru că s-a operat la genunchi și revenirea sa este preconizată pentru începutul lunii octombrie, fiind în recuperare. Chiar dacă Arsenal a plătit pentru el 18.6 milioane de euro în august 2021, când l-a adus din Italia, de la Bologna, acum a fost lăsat liber de contract.



Takehiro Tomiyasu, cel mai valoros jucător din lume liber de contract



În trecut, Takehiro Tomiyasu a mai evoluat și în Belgia, la Sint-Truiden, după ce a ajuns în Europa.



În perioada petrecută la Arsenal, asiaticul a adunat 84 de întâlniri, a marcat de două ori și a oferit șase pasedecisive.



Conform cotelor de piață de pe Transfermatkt, ceilalțidoi jucători, ”de pe podium”, cu cele mai mari valori șicare sunt liberi de contracte sunt Dominic Calvert-Lewin (28 de ani, atacant englez, ex Everton, cotat la 16 milioane de euro) și Josh Brownhill (29 de ani, mijlocaș central englez, ex Burnley, cotat la 14 milioane de euro).

VOYO transmite Premier League



Arsenal și-a făcut planurile: l-a lăsat liber pe Takehiro Tomiyasu, dar l-a transferat pe Gyokeres



Gyokeres începe să amortizeze investiția uriașă făcutăde "tunari" pentru aducerea sa. Deși voia tricoul cu numărul 9, deținut acum de Gabriel Jesus, internaționalul suedez a preluat tricoul cu numărul 14, purtat în trecut de nume mari din istoria lui Arsenal, precum Thierry Henry, Pierre-Emerick Aubameyang, Theo Walcott, Martin Keown, Alan Smith, Ray Parlour, Michael Thomas, Graham Rix sau Paul Merson.



Cererea de tricouri cu numele și numărul lui Gyokeresa fost atât de mare, încât site-ul oficial al lui Arsenal a căzut, fiind nevoie de timp pentru remediereaproblemelor tehnice. Tricoul acestuia cu mânecă scurtăse vinde cu echivalentul a 875 de lei, în timp ce piesacu mânecă lungă costă 940 de lei.



Conform datelor neoficiale, în primele trei zile de la anunțarea transferului, s-ar fi vândut peste 100.000 de bucăți și ar exista o cerere dublă.

