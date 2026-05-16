Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00 | ”Câinii”, în fața unei șanse uriașe

Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, de la ora 21:00, pe stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, în penultima etapă a play-off-ului Superligii României.

În turul play-off-ului, CFR Cluj și Dinamo au remizat în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”, scor 1-1. Alexandru Pop (Dinamo, 23') și Sheriff Sinyan (CFR, 38') au fost atunci marcatorii.

Meciul de pe ”Arc” va fi arbitrat de Sebastian Colțescu, ajutat la tușe de George Neacșu și Cristian Ilinca. La VAR va fi Viorel Flueran, ajutat de Claudiu Marcu. Lăstun Mihail a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Robert Dumitru va fi observatorul arbitrilor.

În clasament, CFR Cluj e pe locul trei cu 41 de puncte. Echipa lui Daniel Pancu a bifat în opt etape din play-off patru victorii, două remize și două eșecuri.

De cealaltă parte, Dinamo e pe patru cu 37 de puncte. Formația dirijată de Zeljko Kopic și-a trecut în cont trei câștiguri, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Dacă o bate pe CFR Cluj, Dinamo poate ajunge la o lungime în spatele vicecampioanei și, în acest sens, ultima etapă poate fi decisivă pentru ”câini”, care pot devansa ”feroviarii” și pot ajunge direct în cupele europene, fără să fie nevoie să joace baraj așa cum se întâmplă acum de pe locul 4.