Heung-min Son va participa la a patra Cupă Mondială: lotul Coreei de Sud

Selecţionerul sud-coreean Hong Myung-bo a anunţat lista cu cei 26 de jucători convocaţi pentru Cupa Mondială (11 iunie-19 iulie). Heung-min Son, care joacă în prezent la Los Angeles FC, se află pe listă, la fel ca Kim-min Jae (Bayern München) şi Kang-in Lee (PSG).

În Grupa A, alături de Mexic, Africa de Sud şi Republica Cehă, Coreea de Sud va conta din nou pe căpitanul său, Heung-min Son, în vârstă de 33 de ani, care va disputa a patra sa Cupă Mondială (după 2014, 2018 şi 2022).

Numărul 7 va fi susţinut de alţi doi jucători de bază: Kim-min Jae (Bayern München) şi Kang-in Lee (PSG).

Selecţionerul Hong Myung-bo l-a convocat şi pe Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach, 5 selecţii), născut dintr-o mamă sud-coreeană şi un tată german, care devine astfel primul jucător născut în străinătate (Düsseldorf) care va disputa Cupa Mondială cu Războinicii Taeguk. Înaintea competiţiei, sunt programate două meciuri amicale: împotriva Trinidad şi Tobago, apoi împotriva El Salvador.