Potrivit jurnaliștilor de la Calciomercato.it, conducerea clubului îl identificase inițial pe Nico Paz drept profilul ideal pentru a crea superioritate și a desface apărările adverse. Aducerea argentinianului pare însă tot mai puțin realizabilă, deoarece Real Madrid intenționează să activeze clauza de răscumpărare, neexistând garanția că ibericii vor permite ulterior o nouă vânzare.
Bomba pregătită de Inter: un star de la Manchester City este dorit în Serie A
Gruparea milaneză pregătește o mutare importantă pe piața transferurilor pentru a-și întări ofensiva.
O alternativă din Premier League
În aceste condiții, atenția italienilor s-a îndreptat spre o mutare mult mai complexă. Potrivit jurnalistului Paolo Condo internaționalul englez Phil Foden a devenit în acest moment o opțiune serioasă pentru atacul echipei.
„A primit mai puține minute de joc la City în acest an, poate din cauza unor probleme în afara terenului. Dar, cu o ofertă serioasă și interesantă, el ar putea fi tentat de o experiență în Italia”, a spus Condo pentru Sky Sport 24.
Fotbalistul are un contract valabil cu Manchester City până în luna iunie a anului 2027, înțelegerea sa urmând să expire în puțin peste un an. Deși transferul jucătorului ar reprezenta un câștig incontestabil pentru nivelul competiției din Italia, jurnalistul a admis că probabilitatea ca Foden să lase Premier League pentru Serie A rămâne, în acest moment, destul de redusă.
