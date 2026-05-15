Lovitură dublă înainte de finala pentru titlu Universitatea Craiova - U Cluj! Doi jucători s-au accidentat

La patru zile de la meciul de la Sibiu, Universitatea Craiova și U Cluj se vor duela din nou, de această dată în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova speră să facă eventul. Oltenii sunt lideri, cu 46 de puncte, înainte de ultimele două etape rămase din play-off, însă U Cluj poate întoarce toate șansele în favoarea ei cu o victorie pe terenul oltenilor. Echipa lui Cristiano Bergodi ocupă locul doi în ierarhie, la doar o lungime în urma Craiovei.

Ardelenii se confruntă însă cu o problemă înaintea ”finalei” cu Universitatea Craiova. Din lotul echipei lui Cristiano Bergodi nu vor face parte doi jucători, potrivit Fanatik. Elio Capradossi și Andraj Fabry sunt accidentați și nu se vor reface la timp pentru a fi apți pentru meciul cu Uiversitatea Craiova.

Capradossi s-a accidentat în finala Cupei României. Fotbalistul din Uganda a intrat pe teren în minutul 60, în locul lui Issouf Macalou, însă a ieșit accidentat 21 de minute mai târziu, când a fost înlocuit cu Stanojev. În ceea ce îl privește pe Fabry, slovacul s-a accidentat cu mai multe zile în urmă, dar nici el nu va fi refăcut la timp.