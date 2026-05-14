Marotta a anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ce a făcut event-ul cu Inter: ”În curând!”

Cristi Chivu a reușit event-ul cu Inter Milano.

După triumful din campionat, echipa antrenorului român a cucerit Coppa Italia după ce a învins-o pe Lazio cu scorul de 2-0. 

Giuseppe Marotta, anunț despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter

La finalul meciului, după ce nerazzurrii și-au primit medaliile și Cupa Italiei, Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a ținut să le mulțumească tuturor celor care au contribuit la succesul echipei din acest sezon, în frunte cu Cristi Chivu.

Există o echipă care intră pe teren și alta care lucrează în afara lui: aș vrea să profit de această ocazie pentru a le mulțumi lui Piero Ausilio, Dario Baccin, Javier Zanetti, Cristian Chivu, echipei, patronilor și acestor suporteri minunați. Toți și-au adus contribuția”, a spus Marotta.

Conducătorul lui Inter s-a declarat satisfăcut cu performanțele nerazzurrilor din acest sezon, chiar dacă nu a ezitat să amintească și eșecul suferit de Inter în Champions League, atunci când echipa lui Cristi Chivu a fost eliminată dureros de Bodo/Glimt în play-off-ul competiției. 

Suntem fericiți, am obținut mai multe rezultate pozitive în ultima perioadă. Patronii ne-au oferit o mare libertate de acțiune și cred că acesta este modelul prin care ne putem apropia mereu de victorie. Anul acesta ne-am ridicat din cenușa unei înfrângeri grele. Chivu s-a descurcat bine readucând echipa pe drumul cel bun. Două trofee importante, a fost acel obstacol din Champions League, dar trebuie să le acordăm și adversarilor meritul lor”, a continuat oficialul clubului.

În privința viitorului lui Inter, Marotta a transmis că va avea curând o întâlnire alături de Chivu și de patronii clubului în care vor pune la punct strategia pentru următorul sezon. Președintele echipei de pe San Siro a transmis că unii jucători vor pleca, iar Inter va încerca să transfere tinere talente, care să se împletească perfect cu fotbaliștii experimentați deja existenți în lotul nerazzurrilor. 

Sunt optimist, dar și respectuos față de adversarii noștri. Am adus jucători tineri, după părerea mea, Petar Sucic a fost cel mai bun jucător de pe teren astăzi. Vom continua strategia noastră de a identifica tinere talente pe care să le combinăm cu jucători experimentați, care au cultura victoriei. În curând vom avea o întâlnire cu patronii, care vor stabili liniile directoare.

Nu este cazul să schimbăm prea multe, există jucători liberi de contract, dar vârsta își spune cuvântul. Există protagoniști care, la un moment dat, nu mai pot continua la același nivel, însă mergem înainte și nu vor exista revoluții. Vom continua cu integrarea treptată a tinerilor”, a încheiat Marotta.

VIDEO Rezumat Lazio - Inter 0-2

