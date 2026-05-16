În urma acestui rezultat, FC Voluntari a ratat promovarea directă în SuperLiga, deși a terminat la egalitate de puncte cu Sepsi OSK, 64. Covăsnenii au avut însă avantajul punctelor acumulate în sezonul regular și au obținut biletele pentru prima ligă.

Astfel, Sepsi OSK a promovat direct în SuperLiga, în timp ce FC Voluntari va disputa barajul de promovare/menținere. Ilfovenii vor întâlni Hermannstadt sau Unirea Slobozia, în funcție de clasamentul final din play-out-ul SuperLigii.

Adi Popa, după Steaua - FC Voluntari 2-4: „Plec și nu mă mai gândesc la nimic”

La finalul partidei, Adi Popa a tras concluziile după încă un sezon în care Steaua nu a avut drept de promovare.

„Sincer, nu știu ce voi face. Vreau să merg cu familia 2-3 săptămâni, să mă detașez. Fizic cred că mai pot, am jucat 90 de minute, am dat gol și pasă de gol. Eu zic că pot, doar eu pot decide dacă pot sau nu. Aștept această vacanță, să plec undeva și să nu mă gândesc la nimic. Contează cel mai mult și ce se va întâmpla aici!”, a declarat Adi Popa.

CSA Steaua București a încheiat sezonul fără drept de promovare. Adi Popa a strâns 98 de meciuri în tricoul Stelei și are 24 de selecții la naționala României.