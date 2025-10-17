Starul echipei Chelsea, Cole Palmer, va fi indisponibil încă şase săptămâni din cauza problemelor sale persistente la inghinali, a anunţat vineri antrenorul Enzo Maresca, potrivit Reuters.

Palmer nu a mai jucat pentru Chelsea de la înfrângerea suferită în faţa echipei Manchester United la 20 septembrie, când a ieşit din teren la jumătatea primei reprize din cauza unei recidive a accidentării la inghinali care îl afectase şi la începutul sezonului.

Cole Palmer ”probabil că va mai fi indisponibil încă şase săptămâni”, anunță managerul londonezilor



Maresca a declarat anterior că speră ca Palmer să fie disponibil după ultima pauză internaţională, dar, înaintea meciului din Premier League al echipei Chelsea împotriva Nottingham Forest, el a spus:

„M-am înşelat. Din păcate, probabil că va mai fi indisponibil încă şase săptămâni. Aşadar, aceasta este situaţia actuală”.

Maresca a declarat că Palmer nu are nevoie de operaţie la inghinali şi a adăugat:

„Încercăm să-l protejăm pe Cole cât mai mult posibil, iar cel mai important lucru este ca, atunci când se va întoarce, să fie în formă maximă”.

