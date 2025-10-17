OFICIAL E jale mare la Chelsea! Anunțul făcut de Enzo Maresca: ”M-am înșelat”

Starul echipei Chelsea, Cole Palmer, va fi indisponibil încă şase săptămâni din cauza problemelor sale persistente la inghinali, a anunţat vineri antrenorul Enzo Maresca, potrivit Reuters.

Palmer nu a mai jucat pentru Chelsea de la înfrângerea suferită în faţa echipei Manchester United la 20 septembrie, când a ieşit din teren la jumătatea primei reprize din cauza unei recidive a accidentării la inghinali care îl afectase şi la începutul sezonului.

Cole Palmer ”probabil că va mai fi indisponibil încă şase săptămâni”, anunță managerul londonezilor

Maresca a declarat anterior că speră ca Palmer să fie disponibil după ultima pauză internaţională, dar, înaintea meciului din Premier League al echipei Chelsea împotriva Nottingham Forest, el a spus:

„M-am înşelat. Din păcate, probabil că va mai fi indisponibil încă şase săptămâni. Aşadar, aceasta este situaţia actuală”.

Maresca a declarat că Palmer nu are nevoie de operaţie la inghinali şi a adăugat:

„Încercăm să-l protejăm pe Cole cât mai mult posibil, iar cel mai important lucru este ca, atunci când se va întoarce, să fie în formă maximă”.

Conform noului termen, scrie news.ro, Palmer ar putea rata aproximativ şase sau şapte meciuri din Premier League, precum şi trei meciuri din Liga Campionilor şi deplasarea din Cupa Angliei la Wolverhampton, la 29 octombrie.

Următorul meci al lui Chelsea este deplasarea la Nottingham Forest din Premier League, LIVE pe VOYO sâmbătă, de la ora 14:30.

