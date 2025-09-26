Lovitură pentru Chelsea! Cole Palmer a aflat cât va sta pe bară

Premier League
Chelsea va primi vizita celor de la Brighton în a șasea etapă din Premier League, sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe VOYO.

Antrenorul londonezilor, Enzo Maresca, a anunțat că starul Cole Palmer nu va mai putea fi folosit în perioada următoare. Mijlocașul are probleme musculare și va rata următoarele meciuri ale lui Chelsea.

  • Toate partidele din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Cole Palmer, OUT pentru cel puțin trei săptămâni

Potrivit lui Enzo Maresca, decarul Cole Palmer are în continuare probleme în zona inghinală. Situația chiar s-ar fi agravat în ultimele zile, astfel că Palmer nu va mai juca până la următoarea pauză internațională.

"Am decis să-l protejăm pe Cole pentru ca accidentarea sa să nu se agraveze. Prin urmare, îl vom odihni pentru următoarele două sau trei săptămâni, probabil până la pauza internațională.

O să vedem dacă va fi recuperat 100% după această perioadă și dacă va putea reveni pe teren după pauza internațională", a declarat Enzo Maresca, în ultima conferință de presă.

VIDEO Chelsea a câștigat Mondialul Cluburilor

Cole Palmer a fost desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale a Cluburilor în acest an, în iulie. Chelsea a câștigat competiția, în urma unei finale cu PSG. Londonezii s-au impus clar în acel duel, scor 3-0.

Cole Palmer a fost transferat de Chelsea în septembrie 2023, de la Manchester City. El a fost adus în schimbul sumei de 40 de milioane de lire sterline.

Până acum, internaționalul englez a strâns 101 meciuri oficiale în tricoul lui Chelsea. El a înscris 45 de goluri și a livrat 29 de pase decisive.

