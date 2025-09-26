Lovitură pentru Chelsea! Cole Palmer a aflat cât va sta pe bară

Antrenorul londonezilor, Enzo Maresca, a anunțat că starul Cole Palmer nu va mai putea fi folosit în perioada următoare. Mijlocașul are probleme musculare și va rata următoarele meciuri ale lui Chelsea.

Cole Palmer, OUT pentru cel puțin trei săptămâni



Potrivit lui Enzo Maresca, decarul Cole Palmer are în continuare probleme în zona inghinală. Situația chiar s-ar fi agravat în ultimele zile, astfel că Palmer nu va mai juca până la următoarea pauză internațională.



"Am decis să-l protejăm pe Cole pentru ca accidentarea sa să nu se agraveze. Prin urmare, îl vom odihni pentru următoarele două sau trei săptămâni, probabil până la pauza internațională.



O să vedem dacă va fi recuperat 100% după această perioadă și dacă va putea reveni pe teren după pauza internațională", a declarat Enzo Maresca, în ultima conferință de presă.

Cole Palmer a fost desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale a Cluburilor în acest an, în iulie. Chelsea a câștigat competiția, în urma unei finale cu PSG. Londonezii s-au impus clar în acel duel, scor 3-0.

